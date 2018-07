No início do ano o Google anunciou que estava tocando um projeto de oferecer banda larga ultra rápida – um gigabits por segundo, o que é 100 vezes mais rápido que a média do serviço nos EUA – para um número limitado de pessoas. A empresa insiste que não pretende entrar no mercado de provedores e que pretende disponibilizar a conexão para 50 mil ou até 500 mil pessoas pelos Estados Unidos. A iniciativa ficou um pouco esquecida até quinta-feira, 21, quando por meio de seu blog oficial o Google anunciou onde serão realizados os primeiros testes.

—-

Cerca de 850 moradores da Universidade de Stanford serão os primeiros a terem em suas casas a internet de 1 Gbps do Google,. A empresa anunciou parceria com a instituição e a infra-estrutura para que isso seja possível começará a ser levantada no início do ano que vem. Todas as casas que terão o serviço estão localizadas dentro da área residencial da universidade.

A Universidade de Stanford será apenas um teste. O Google ainda não divulgou em quais cidades irá instalar seu projeto. Enquanto isso, os prefeitos norte-americanos fazem de tudo para conseguir que suas cidades levem a banda larga ultra rápida. Topeka, no Texas, cogitou até mudar o nome provisoriamente para Google.

Justificando sua escolha, James Kelly, gerente de produtos do Google, escreveu: “Stanford abriu a possibilidade de nós usarmos as novas tecnologias de fibra óptica em suas ruas.”. Além disso, a proximidade entre a sede da empresa e a universidade foi um ponto que contou: “Ficará mais fácil para nossos engenheiros monitorarem o progresso do sistema”.

A sede do Google fica a poucos quilômetros de distância da universidade.