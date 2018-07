Terceira geração do tablet da Apple leva centenas de pessoas a passarem a noite em filas em Nova York, Londres e Tóquio

Fãs da Apple fazem fila em Nova York, Londres e Tóquio para comprar a terceira geração do iPad. FOTO: Reuters

NOVA YORK – Centenas de nova-iorquinos fizeram fila nas lojas da Apple e outros estabelecimentos da cidade onde o novo iPad, a terceira geração do tablet da empresa californiana, começou a ser vendido no começo da manhã desta sexta-feira, 16.

O novo iPad, tal como a empresa de californiana decidiu chamá-lo, começou a ser vendido nesta sexta-feira, 16, a partir das 9h (horário de Brasília) nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Hong Kong, Japão, Cingapura, Suíça e Reino Unido.

Muitos fãs desse aparelho, para o qual há uma lista de espera de três semanas para compras pela internet, passaram a noite em frente a essas lojas nova-iorquinas, com sacos de dormir, cobertores e guarda-chuvas, para estar entre os primeiros a comprar o tablet.

A cena se repetiu m Londres, onde centenas de pessoas se amontoaram nas duas lojas da Apple na cidade por conta do lançamento. Alguns fãs esperaram mais de 31 horas nas portas da enorme loja da Apple em Covent Garden para comprar a terceira versão do tablet.

Na frente das principal loja da Apple em Tóquio, no distrito comercial de Ginza, 450 pessoas aguardaram sua vez para comprar o novo modelo. O primeiro da fila era um universitário japonês que fazia vigília na porta do estabelecimento desde a tarde de quarta-feira.

A Apple domina o mercado no Japão com uma fração de mercado que em fevereiro alcançou 45,8%, muito acima de seu principal concorrente, a Sony, que somou 8,7%, segundo dados da empresa de consultoria japonesa de eletrônica BCN.

Terceira geração. A Apple, que poderá vender neste dia até 1 milhão de unidades de seu último e melhorado dispositivo no mundo inteiro e bater um novo recorde, já confirmou nesta semana que esgotou seu estoque para vendas antecipadas através de seu site .

Em 2010, quando foi lançada a primeira versão do popular tablet, a empresa de Steve Jobs vendeu mais de 55 milhões de unidades do dispositivo e em 2011 foram outros 40 milhões.

O novo iPad, que foi apresentado no dia 7 de março em São Francisco em meio a uma grande expectativa, foi vendido na mesma categoria de preços de seus antecessores: US$ 499 em sua versão mais econômica e US$ 829 para a mais cara.

O novo aparelho também apresenta novidades como um processador mais rápido e de quatro núcleos, uma tela tátil de alta resolução e 3,1 milhões de pixels, conexão de alta velocidade 4G (LTE) e comando de voz.

O tablet chegará em 23 de março aos clientes da Áustria, Bélgica, Bulgária, República Tcheca, Dinamarca, Espanha, Eslováquia, Eslovênia, Finlândia, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Liechtenstein, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia e Suécia.

Após a abertura da Bolsa de Nova York, as ações da Apple – cotadas no índice tecnológico Nasdaq – perderam 0,99% de seu valor, chegando a US$ 579,7 cada uma, enquanto foram revalorizadas em 42,95% e 75,45% no último ano.

As ações da gigante de Vale do Silício alcançaram na quinta-feira durante alguns momentos os US$ 600 pela primeira vez em sua história.

Dirigida por Tim Cook, a Apple se consagra, dessa forma, como a empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado que já supera os US$ 550 bilhões, muito acima dos mais de US$ 400 bilhões da segunda colocada, a petrolífera Exxon Mobil.

A companhia californiana anunciou em janeiro que fechou o primeiro trimestre de seu exercício fiscal com um lucro líquido recorde de US$ 13 bilhões, o que representa 117,5% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

