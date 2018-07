Segundo McAfee, 10% das buscas pela apresentadora e modelo Heidi Klum levam a sites contendo spams e vírus

Heidi é jurada do programa “Project Runaway” e ex-modelo da Victoria Secret. FOTO: Lee Celano/Reuters

LOS ANGELES – A apresentadora de TV e supermodelo Heidi Klum foi considerada, nessa quinta-feira, 15, a celebridade mais perigosa da internet, infectando uma série de computadores com vírus e spams. Segundo a McAfee, 10% das buscas por downloads e imagens de Heidi levam a sites contendo spams e vários tipos de vírus que roubam informações pessoais dos usuários.

O apresentador da CNN Piers Morgan, que também é jurado de America’s Got Talent e ex-editor de um tabloide britânico, é a celebridade masculina mais perigosa, segundo a pesquisa anual realizada pela empresa de segurança na internet.

A empresa disse que os criminosos da internet costumam usar nomes de celebridades para levar usuários aos sites que descarregam vírus nos computadores.

As buscas por cantores e astros dos esportes costumam ser mais seguras do que por atores, atrizes e modelos. A estrela de Hollywood Cameron Diaz foi a personalidade mais perigosa da lista de 2010 e ficou em segundo lugar este ano.

Estar nas manchetes com frequência não significa que a personalidade será perigosa no mundo virtual. Charlie Sheen aparece apenas em 59o lugar na lista, apesar de todas as polêmicas envolvendo a vida do ex-astro de Two and A Half Men.

As cinco personalidades mais perigosas, segundo a McAfee, são: Heidi Klum, Cameron Diaz, Piers Morgan, Jessica Biel e Katherine Heigl, nessa ordem.

/ Jill Serjeant (REUTERS)

