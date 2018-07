Em meio. ao caos da feira, os visitantes brigam por uma tomada elétrica.

O tempo para ver todos os produtos era tão pequeno que o almoço virava trabalho e recarga elétrica.

O arco, com as letras em neon, é uma tradição. Esteve presente em todas as CES.

A aglomeração no Las Vegas Convention Center era tanta que quando o corredor estava assim, era porque estava relativamente vazio. Em alguns momentos era impossível passar.

A solução Eyefinity, da ATI, foi demonstrada com jogos de corrida…

… e com jogos de combate aéreo. Jogar em 3 telas é fantástico.

Exaustos, os visitantes se viravam como podiam para descansar os pés.

As TVs 3D foram a presença mais marcante da feira. Todo fabricante de peso mostrou pelo menos um modelo compatível com óculos especiais.

Além de aparelhos hi-tech, a CES 2010 também ofereceu dispositivos mais simples, como esses lampiões equipados com LED.

A LG trouxe sua popular linha de monitores coloridos da Coréia do Sul para mostrar na CES.

Monitores LED também foram presença obrigatória. Todo fabricante mostrou modelos equipados com a tecnologia, que permite monitores mais finos e econômicos.

Em um simulador, os visitantes conferiam os perigos de dirigir e digitar no celular ao mesmo tempo.

Os smartphones conseguiram seu espaço em meio aos outros eletrônicos.

Mesmo o ancestral controle remoto ganhou um toque fashion.