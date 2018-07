Os notebooks compatíveis com óculos especiais 3D foram apresentados por todos os grandes fabricantes. A diferença entre eles: alguns usam um sistema ativo de óculos 3D, como o da foto, e outros funcionam do mesmo jeito que os filmes exibidos em salas especiais de cinema, com o óculos passivo, sem tecnologia LCD.

A tela monstruosa foi uma das atrações mais populares da CES 2010.