Na segunda-feira passada, em São Francisco, a Apple montou seu circo de marketing para mais um anúncio de um novo iPhone, a quarta versão, apresentada três anos e cinco meses depois do lançamento do celular. Neste período, cada mudança no aparelho ajudou a aumentar sua aura de ícone tecnológico

2007

O início – 09/JAN – Steve Jobs apresenta o primeiro telefone da Apple, em versões de 4GB e 8GB

Adversários – FEV – Concorrentes correm para lançar telefones de tela de toque. Nenhum superava o iPhone

Nas lojas – 29/JUN – Começam as vendas. Consumidores fazem fila nas lojas e 700 mil são vendidos em 2 dias

Desbloqueio – JUL– Hackers começam a desbloquear o telefone, que só funcionava na rede da AT&T

iPod Touch – SET- O iPod Touch é lançado. Preço do iPhone é reduzido de US$599 para US$ 399

Repercussão – OUT e DEZ – Revista Time dá duas capas: iPhone é a “invenção” e a “personalidade do ano”

2008

Na Europa – JAN – Chega à Europa no fim de 2007, mas vende apenas 70 mil unidades na França em um mês

Aplicativos – MAR – Kit de desenvolvedores é lançado, que permitiria criar aplicativos que seriam vendidos na App Store

Em queda? – ABR – Participação no mercado de smartphones dos EUA cai de 27% no fim de 2007 para 20%

Agora engrena – 09/JUN – Jobs apresenta o iPhone 3GS. É prometido para 70 países até o fim daquele ano

América Latina – AGO/SET – Claro cobra R$100 para reservar. Vivo começa a vender. Custo no Brasil é maior do que na América Latina.

2009

Mais números – JAN – Apple anuncia 4,3 milhões de iPhones vendidos no último trimestre de 2008

Afastamento – JAN – Steve Jobs anuncia afastamento da Apple por seis meses para tratar doença

iPhone OS 3.0 – MAR – Mudanças no sistema: copiar e colar, suporte a MMS, gravador de áudio, entre outros

Intermediário – JUN – Sem Jobs, iPhone 3Gs é apresentado. É mais rápido, tem modelo de 32GB e câmera melhor.

Recuperação – 22/JUN – 1 milhão são vendidos no primeiro fim de semana. Steve Jobs está de volta ao comando.

2010

iPhonão – 23/JAN – O iPad é anunciado. Recebe louvações – e críticas por não ser multitarefa

Inimigo – FEV/MAR – Vendas de celulares Android, do Google, crescem rapidamente nos EUA

iPhone Beta – ABR – O iPad começa a ser vendido nos EUA: 2 milhçoes de unidades em dois meses.

Mudanças – ABR – Novas mudanças no sistema do iPhone, do iPod Touch e do iPad. Agora são todos multitarefa

Tudo de novo – 7/JUN – Steve Jobs, de volta ao palco, apresenta o iPhone 4. É o que mais trouxe modificações

O que mudou na quarta geração do iPhone

Duas câmeras: A câmera tem 5 megapixels, com flash, e grava vídeos em alta resolução (720p) que poderão ser editados na própria máquina. Além disso, ganha o reforço de outra câmera, frontal, para videoconferências (via Wi-Fi, apenas entre iPhones 4).

Mais fino: O smartphone virá em um desenho mais pesado e quadradão do que nas suas versões anteriores, mas o design apenas disfarça uma das maiores mudanças: ele será 24% mais fino (“o telefone celular mais fino do mundo”, segundo Jobs) com espessura de 9,3 milímetros

Multitarefa: No mesmo dia em que anunciou o iPhone 4, Jobs também falou do iOS 4, o sistema operacional que rodará no aparelho. As principais mudanças são as pastas para a organização de aplicativos e, principalmente, a capacidade de rodar múltiplas tarefas ao mesmo tempo

Resolução: Onde cabia um pixel nas telas dos dispositivos anteriores, o iPhone 4 preencheu com quatro. A resolução (960 × 640 pixels) é um dos pontos mais fortes da nova versão. “As letras aparecem como nos livros. É o limite da retina humana”, vendeu Jobs