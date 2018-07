LOGIN | Eduardo Menezes, 29 anos, autor do livro e do tumblr A Copa que Importa

Como surgiu a ideia do livro?

Queria dividir com as pessoas o jeito que vejo a Copa: uma chance de pensar um monte de fenômenos do mundo. Um pouco de tudo: história, superstição, geografia, estatística e até futebol.

Como tem sido a rotina do tumblr, e com o público tem respondido?

Tenho as ideias, vou lá e faço. O conteúdo às vezes vem de leitores, e construir esta comunidade me orgulha. Os acessos têm sido incríveis. Um vídeo que fiz, que mostrava uma suposta edição do jogo Brasil x Coreia do Norte, teve mais de um milhão de visualizações no YouTube em um dia. Depois o Google tirou do ar. A Bandeirantes colocou no ar o vídeo por três vezes, como se ele fosse de verdade.

Qual o destaque dessa Copa?

Os times sul-americanos por um lado e o futebol coletivo pelo outro. Craques que todo mundo queria ver não deram em nada: Kaká, Rooney e Cristiano Ronaldo foram superados por Forlan e Robben. E a final entre dois países que nunca foram campeões é inacreditável.

O que achou desta Copa?

Tenho 29 anos e é a mais legal que já vi. Partidas como Uruguai x Gana, Alemanha x Argentina e Brasil x Holanda tiveram muita história, coisas que não vimos nas últimas três Copas.