Esqueça a alta definição. Para aqueles que vão acompanhar os jogos na torcida do escritório ou junto dos torcedores dentro dos seus carros, o jeito é usar eletrônicos que podem ser levados no bolso. Um celular com rádio ou TV digital é o principal deles, mas ainda dá para usar aplicativos do Mundial.

Alta definição no notebook

AVALIAÇÃO: 3/5

FABRICANTE: Elgin

PREÇO: R$ 199

DETALHES: O receptor TV FS-01, da Elgin, é uma opção prática para captar o sinal da televisão digital no notebook ou desktop. São poucos os computadores que já vêm com o equipamento de fábrica, e o aparelho da Elgin não é dos mais caros. Parecido com um pendrive, funciona conectado na entrada USB e transmite os canais de TV aberta em alta definição e tela cheia. Além disso, o receptor faz gravações em formato MPEG

(com resolução de até 1.366 por 768 pixels) que podem até ser agendadas.

Copa na mão

AVALIAÇÃO: 3/5

FABRICANTE: Nokia

PREÇO: R$ 199

DETALHES: Nove celulares da Nokia vendidos no Brasil são compatíveis com este dispositivo para captar sinal de TV digital. A conexão com o SU-33Wb é feita por Bluetooth e tem alcance de até dez metros.

Enfim, interativa

AVALIAÇÃO: 4/5

FABRICANTE: LG

PREÇO: R$ 669

DETALHES: Sabe aquela promessa eterna de interatividade na TV digital? Parece que ela finalmente começou a se concretizar. Lançado na última semana, o celular LG GM600 tem um receptor integrado e, por meio de um aplicativo da TV Globo (e futuramente de outras emissoras), permitirá a interação dos espectadores em diversos programas. Quando um ‘i’ vermelho aparecer no canto direito da tela, isso quer dizer que aquele canal produz conteúdo para a plataforma. Para a Copa do Mundo, a Globo lançou um aplicativo com enquetes, escalações e outras funções.

Aplicativos e vuvuzela na mão

COPA DO MUNDO

Gratuito, o aplicativo é compatível com iPhone, iPod Touch e iPad. O funcionamento é simples. Tem simulador que prevê enfrentamentos e mostra o caminho mais provável para o Brasil na competição. Além disso, tem notícias e curiosidades sobre as seleções.

WORLD DROID CUP

Também gratuito, o World DroidCup é o equivalente para a plataforma Android. Além das tabelas dos grupos do torneio, ainda traz informações detalhadas sobre as seleções e notícias sobre a competição. Também reúne detalhes dos estádios em que os jogos acontecerão, mostrando onde cada um fica no mapa

ESPN

Lançado em dezembro, o aplicativo da ESPN internacional é um dos mais caprichados. Em inglês, conta com a história dos mundiais desde o primeiro, em 1930, e também como a biografia dos jogadores de todos os países participantes. Por enquanto, apenas a versão norte-americana está disponível, mas a tradução para o resto do mundo não deve demorar

iVUVUZELA

Presente em dez ente dez reportagens televisivas sobre a Copa do Mundo, a vuvuzela – corneta usada em estádios sul-africanos – também chegou ao iPhone. Se quiser irritar alguém com um barulho alto, estridente e irritante, o iVuvuzela é a pedida certa.