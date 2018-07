Ele vem aí. O CEO da Microsoft, Steve Ballmer, deve mostrar tablets ou um novo software. FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS – 06/01/2010

O iPad, que praticamente inaugurou o filão dos tablets, foi lançado em um evento fechado da Apple no começo do ano passado, evitando a Consumers Eletronic Show (CES), a maior feira do mundo de aparelhos de consumo e tecnologia. A feira mostraria vários equipamentos similares, como o Slate, da HP, ou o Libretto, da Toshiba.

A Apple não queria dividir as atenções e mal precisou. Poucos concorrentes chegaram às lojas em 2010, e os que foram lançados – com exceção do Samsung Galaxy Tab – não vingaram.

Pela lógica, é difícil que a Apple lance o iPad 2 durante a feira (que ocorre entre quinta, 6, e domingo, 9), como vêm sendo noticiado. Esta edição será ainda mais lotada de lançamentos de tablets, um nicho de produtos ainda não muito bem definido. A Toshiba, por exemplo, mostrará nada menos que três produtos do tipo, cada um com um sistema operacional – Android, Windows 7 e Chrome OS.

A Motorola deve anunciar um tablet com a nova versão do Android. Na última semana, a marca distribuiu um vídeo promocional com a história dos tablets – das tábuas dos dez mandamentos ao iPad – acompanhado de um pró e um contra sobre cada modelo. No caso do iPad, ambos pró e contra dizem que ele é “apenas um iPhone gigante”. O Link estará presente na CES, conferindo em primeira mão tudo que vai acontecer neste ano.

AGORA VAI?

No ano passado, a Microsoft se apressou e, movida pelos rumores de um tablet da Apple, mostrou na CES o Slate – com a HP – e o Courier. Os projetos morreram antes do lançamento.

Em 2011, a empresa tenta novamente com uma série de tablets equipados com Windows 7 – ou mesmo com uma nova versão do sistema.

OUTRAS NOVIDADES

Chrome OS

• Mesmo com o anúncio apressado do Chrome OS em dezembro – o sistema operacional do Google baseado na nuvem não está totalmente pronto –, vários netbooks e até um tablet equipado com ele serão mostrados na CES 2011. Empresas como Acer, Invetech e HP devem apresentar equipamentos que rodam o sistema, em versão comercial, na feira deste ano.

Mais 3D

• Foram muitas as demonstrações de TVs e tocadores Blu-Ray 3D na CES do ano passado. Era uma tentativa da indústria de entrar na onda do cinema 3D e começar um mercado de aparelhos de terceira dimensão domésticos. No entanto, por causa dos altos preços dos aparelhos e da falta de programação especial disponível, os televisores ainda não emplacaram. Com menos alarde – mas mais chamativas – novas TVs 3Ds serão lançadas na feira deste ano. A LG já anunciou um modelo 3D gigante, de 72 polegadas, com backlight de LED – segundo a empresa, a maior do mercado. Outras marcas, como a Samsung, apostarão no lançamento de acessórios, como um tocador Blu-Ray 3D mais fino, com 2,3 centímetros de espessura.

Videochat

• Antes mesmo da CES, o Skype liberou na quinta-feira uma nova aplicação de videochamadas para iPhone, e ainda deve demonstrá-la na feira. Dias antes, a empresa “deixou vazar” um documento de ajuda que indicava o lançamento, afinal, da capacidade de fazer ligações de vídeos no celular. Rumores também indicam uma possível parceria com o Facebook.

Polaroid

• A câmera instantânea Polaroid “morreu” em 2008 e foi ressuscitada e relançada em 2010. Porém, até hoje, não há motivo para nenhum fabricante se preocupar em concorrer com ela. Agora, a empresa tenta ressurgir mais uma vez com um lançamento na CES 2011 – na semana passada, foram enviados os convites para o anúncio. Outra Polaroid modernizada vem aí.

Android Touch

• A Samsung terá a sua própria versão Android do iPod Touch, o toca-MP3 com aplicativos da Apple. A empresa aposta no sucesso do seu tablet Galaxy Tab e do smartphone Galaxy S. O tocador MP3 terá tela com resolução 800×480 pixels, GPS, uma câmera de 3,2 megapixels e outra frontal com qualidade VGA.

