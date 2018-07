Leia também:

E não fica nisso. A lei também prevê que os provedores de internet sejam forçados a monitorar o comportamento dos usuários, e nisso se parece muito com a finada Lei Azeredo. Uma medida que claramente fere a privacidade dos cidadãos ingleses, segundo entidades de proteção ao consumidor do país. Se for provado que piratas agiram nas costas das empresas, elas terão que pagar cerca de R$ 720 mil ao governo. Em vez de valorizar os pioneiros das novas tecnologias e “dar poder aos cidadãos digitais, a medida segue o que mandam as indústrias da música e dos filmes, que já empurram um sentimento de culpa para os consumidores”, define o Guardian.

Centralizadora, a lei dá plenos poderes ao secretário de Estado Peter Mandelson, que poderia ele mesmo garantir que os direitos de autor fossem pagos, sem ter que passar pelo Parlamento. O ministro chegou a declarar que planejava contratar organizações privadas, bancadas por grupos de mídia, para forçar a remoção de conteúdo protegido da web e tirar do ar sites que facilitam seu compartilhamento.

Além de merecer um editorial no terceiro maior jornal do Reino Unido, a Digital Economy Bill também mobilizou os internautas, os maiores interessados no assunto. Uma petição para barrar a aprovação da medida, encabeçada pelo ator e humorista Stephen Fry, conseguiu cerca de 24 mil assinaturas desde que o projeto foi apresentado, na última segunda-feira.

Pare! – Ministro terá poder de criar medidas para proteger copyright

Já a organização Open Rights Group pede que cada cidadão faça contato com um deputado para tentar forçar o cancelamento da votação. “Este plano não vai acabar com a violação dos direitos autorais, e com uma simples acusação você pode ver sua família inteira desconectada da internet, e incapaz de realizar atividades diárias como comprar ou socializar”, diz o comunicado.

“Qual o resumo de tudo isso? Não não há nada na lei que estimule a economia digital britânica. Nada para garantir o acesso à banda larga de forma mais barata, neutra e rápida. Nada para conectar os britânicos mais pobres. Nada para garantir que as regras de copyright saiam do caminho para que empreendedores tenham liberdade para criar novas coisas”, resumiu o escritor e ativista da cultura livre Cory Doctorow, no BoingBoing.