O YouTube lançou nesta quarta-feira, 18, uma página que pretende servir de termômetro dos temas políticos mais discutidos nos Estados Unidos. Depois de a pessoa escolher qual o assunto sobre o qual deseja opinar, a plataforma, chamada de YouTube Town Hall (algo como YouTube Prefeitura), oferecerá dois vídeos de congressistas norte-americanos, normalmente expondo visões díspares sobre o caminho que o país deve tomar em determinado tópico. O usuário escolhe com quem concorda mais, e só aí saberá de qual partido é o político. Os mais votados ganham destaque na página.

Os primeiros assuntos discutidos serão orçamento, economia, energia, a situação do Afeganistão, da educação e da saúde, os mais populares nas buscas do Google e no serviço News. Além disso, os membros do Congresso adicionarão novos vídeos no site a cada mês, respondendo às perguntas mais enviadas pelos usuários.

