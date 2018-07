No dia 3 de outubro, os internautas poderão acompanhar a apuração das eleições por mais um canal: o Google Earth.

O Google fechou uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para disponibilizar, nos mapas, os dados da apuração para a eleição de presidente, governador e senador.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A ferramenta poderá ser acessada pelo site do TSE. Para acompanhar os votos em determinado estado, bastará clicar na capital referente no mapa. O internauta terá acesso aos dados dos dois candidatos mais votados até o momento. Os dados estarão disponíveis no dia 3 de outubro, logo após o início da apuração.

O Google também mantém um site especial com informações sobre as eleições no País.