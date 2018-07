O colunista de tecnologia do New York Times, David Pogue, tem testado todos os últimos lançamentos do iPod desde que o tocador de MP3 virou sinônimo para descrever esse tipo de aparelho. Mais uma vez, o iPod ganha novo design e novos tamanhos. E mais uma vez, Pogue comenta sobre eles.

Assista ao vídeo dublado em português ou ao original em inglês.

