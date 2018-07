Como uma das mulheres mais influentes do mundo da tecnologia enganou todo mundo usando Photoshop

SÃO PAULO – Shirley Hornstein se auto-intitula empreendedora e nerd de tecnologia. Ela já apareceu em listas das mulheres mais influentes do Vale do Silício, trabalhou em empresas como o Dropbox e volta e meia divulgava fotos ao lado de personalidades cool como Justin Timberlake e o comediante Andy Samberg. O contexto estava todo montado para dar a entender que Shirley estava mesmo infiltrada na alta sociedade da tecnologia – mas era tudo mentira.

Shirley foi desmascarada ao longo do ano passado. As fotos eram montagens – muito bem feitas, aliás – que funcionavam como provas de que ela estava inserida entre as pessoas mais influentes. E foi assim que ela iludiu empreendedores, jornalistas e investidores.

Ela chegou a aparecer em uma lista publicada na Forbes como a 4oª mulher mais influente no mundo da tecnologia. Conheceu muita gente e se tornou uma figura popular no Vale do Silício. Para ilustrar, ela divulgava fotos ao lado de personalidades – ela dizia que os encontros aconteciam em festas em São Francisco. Mas era tudo Photoshop.

A foto original de Justin Timberlake e a montagem (à dir.)

Em outra montagem, Shirley fingiu posar com o comediante Andy Samberg

A mentira caiu quando Shirley começou a dizer que estava trabalhando com Sean Parker, investidor e fundador do Napster. Só que a Funders Fund, a empresa de Parker, resolveu tirar a história a limpo e processar a farsante para tentar impedi-la de espalhar a mentira.

Quando a história foi divulgada, várias pessoas começaram a contar histórias sobre Shirley. Aos poucos, tudo ruiu. E ela assumiu os seus erros em seu próprio blog na semana passada.

“Eu fui submetida à humilhação e ao julgamento de pessoas que eu nunca conheci e provavelmente nunca conhecerei”, ela escreveu. Shirlei afirmou que sabia que isso poderia acontecer em algum momento, porque “você não pode construir sua vida baseada em mentiras”, mas ela também não sabia como interromper o processo. A mentira começou a crescer, ela começou a criar histórias mais elaboradas e, assumiu, “abusou da confiança que lhe foi dada”. “Toda a minha credibilidade foi apagada. Eu perdi meu emprego, meus amigos”, escreveu.

Envergonhada, a farsante prometeu mudar o seu comportamento.