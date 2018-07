Eram exatamente 18h30 da quarta-feira, 19, quando todos pararam em frente ao portão do salão principal do Moscone Center, em San Francisco, onde está sendo realizado o Google I/O, evento do site para desenvolvedores. Enquanto as portas não eram abertas – todo mundo sabia que ali dentro havia uma festa sendo preparada -, o pessoal apresentou as identidades para ganhar a pulseira que dava acesso às bebidas alcoólicas.

As portas se abriram com dez minutos de atraso. Lá dentro, comida, bebida e o GadgetFest, uma exposição de robôs e bugingangas de todos os tipos. O som da festa ficou por conta da playlist Google I/O no YouTube: uma coleção de mashups e músicas feitas a partir de recortes de vídeos.

Fiz o vídeo acima em uma rápida passagem pela festa. Mas o recado da direção do Google foi direto: melhor não exagerar, pois um grande anúncio seria feito nesta quinta, 20, pela manhã (no início da tarde, no fuso horário brasileiro).