É possível fazer quatro coisas no novo site (e que come bastante banda, deixa a internet meio lenta, mas ok):

1 - Ver quais os termos mais populares e selecionar. Automaticamente, o site…

… 2 - irá buscar a palavra no Bing, com resultados mais “organizados” do que o Google, como promete a Microsoft (avaliamos isso aqui e aqui).

3 - Na mesma hora, as mensagens postadas no Twitter naquele exato momento começam a aparecer numa lista.

4 - Toda essa experiência pode então ser compartilhada… adivinhe… no Twitter, claro. Detalhe que a mensagem default já vem com a hashtag #bing no texto. É a intenção de virar tranding topic e, aí sim, a cadeia se fechar (esse papo de cadeia fechada tem a ver com Microsoft, hehe).

O site é bem bacana e mostra quanto a empresa de Steve Ballmer (que riu do Google Chrome OS ontem) está ligada em busca, exatamente o que fez do Google o grande irmão de hoje.

Veja também:

• O que o mundo está vendo agora?

• Brasil já é líder em participação no Twitter