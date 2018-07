Foto: Michael Dersin

Já escreveu uma baita besteira no Twitter? Se o seu perfil não for fechado, saiba que não tem mais volta. Nem adianta deletar. Tudo o que você e todas as outras pessoas cadastradas no Twitter escreveram agora está arquivado na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que tem o maior acervo de livros e documentos do mundo.

A instituição comprou todo o acervo da ferramenta, desde a primeira mensagem-teste que o fundador Jack Dorsey deixou por lá, em 2006. O anúncio foi feito na última quarta-feira, durante uma palestra do CEO da

empresa, Evan Williams, para desenvolvedores.

Os servidores da biblioteca, que já são entupidos com mais de 167 terabytes de informações digitais acumuladas desde 2000, terão ainda mais trabalho: mais de 50 milhões de mensagens entram no ar, por dia, no serviço de microblogging – contando com as suas, que agora estão entre os mais de 21 milhões de livros da instituição, sem nem precisar de uma editora para isso.

A iniciativa faz parte de um amplo projeto de preservação de documentos digitais, que acabariam mortos ou só seriam resgatados por organizações independentes como a Wayback Machine. “Fico confuso só de pensar no quanto podemos aprender sobre nós mesmos com esse tanto de informações”, opinou Matt Raymond, no blog da biblioteca.

Mas pode ficar tranquilo. Mensagens de cunho estritamente pessoal e direct messages não contam. E o arquivo será acessado apenas por pesquisadores.

Porém, outra novidade anunciada no mesmo dia tornará grande parte dele público – ou pelo menos tudo aquilo que ainda estiver online. O Google anunciou uma busca específica para tweets ‘históricos’, mais difíceis de rastrear em ferramentas comuns, como a do próprio Twitter.

O serviço já entrou no ar, experimentalmente, no Google, mas, por enquanto, só mostra tweets de 11 de fevereiro de 2010 em diante. Mas o plano é que tudo esteja disponível, para todos, já nos próximos meses.

MICRONOTAS

100 MILHÕES

Quantidade de usuários atingida pelo Twitter. Com o acesso cada vez mais fácil por aparelhos móveis, o site espera angariar mais centenas de milhares nos próximos anos.

TWEET PATROCINADO

A nova plataforma de publicidade do Twitter é o primeiro grande esforço para tornar o site rentável.

TWT.TL

Em uma tentativa de diminuir a atuação de spammers, o Twitter lançou seu próprio encurtador de URLs. Por enquanto, ele funciona apenas para DMs e e-mails de notificação.

#TTFAIL

A opção de trocar a localidade dos trending topics ficou desativada por ao menos quatro dias. O twitter divulgou que desabilitou a função.