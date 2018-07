SÃO PAULO – O Instagram completa hoje quatro anos. A rede social de fotos que tem como cofundador o brasileiro Mike Krieger estreou na App Store, da Apple, em 2010 e, no mesmo dia, tornou-se o app mais baixado, chegando a 1 milhão de usuários em dezembro do mesmo ano.

A partir daí a história é conhecida. Em abril de 2012, uma semana após lançar uma versão do app para o sistema Android, o Facebook comprou o Instagram por US$ 1 bilhão, um recorde para época. Hoje, o app tem mais de 200 milhões de usuários em todo o mundo – o Brasil está entre os cinco maiores mercados em número de usuários. “Quatro anos depois estamos maravilhados por termos criado um serviço que estimulou a imaginação das pessoas”, disse ao Linko gerente de comunicação internacional do Instagram, Gabe Madway. “O Instagram cresceu por causa das comunidades de pessoas criativas, que usam a ferramenta de maneira inusitada.”

Para comemorar o aniversário, o Instagram compartilhou com o Link uma galeria de fotos exclusiva que mostra a evolução da ferramenta por meio de postagens dos fundadores do serviço e do perfil oficial do app. Durante o final de semana, a empresa também realizou uma série de “InstaMeets” (como são chamados os encontros feitos por usuários da plataforma) em todo o mundo para celebrar a data.

Responsável pela parte de comunidades do Instagram para a América Latina, Inês Schinazi tem como tarefa encontrar boas histórias dentro do Instagram para divulgar na conta oficial @instagrambrasil. “Para você ter ideia da importância das comunidades para o aplicativo, a primeira contratação oficial da empresa foi de um gerente de comunidade”, diz. “O brasileiro é muito criativo dentro do Instagram.”

Uma das descobertas dela, por exemplo, foi o fotógrafo e designer Paulo del Valle, que criou sua conta no Instagram enquanto ainda estava na faculdade. O trabalho fotográfico dele chamou tanto a atenção, que ele foi contratado por grandes companhias, como a Nike, durante a Copa do Mundo e ganhou um concurso para fotografas em Dubai, nos Emirados Árabes, com base no portfólio mostrado pelo Instagram.

Para relembrar mais detalhes da história do Instagram, confira abaixo 10 imagens que contam um pouco da evolução da plataforma por meio de fotos publicada no aplicativo:

1 – A primeira

O Instagram foi lançado oficialmente na loja de aplicativos da Apple, há um ano, em 6 de outubro de 2010, mas a primeira foto foi publicada na plataforma meses antes, em 16 de julho de 2010, por um de fundadores, Kevin Systrom (@kevin), em Baixa Califórnia, no México.

2 – O ícone

Os fundadores do Instagram, Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, construíram o primeiro protótipo do aplicativo ao longo de seis semanas. Como eram apenas os dois, eles se envolviam em todos os aspectos do produto, incluindo o desenvolvimento do logotipo. Em sua conta no Instagram, Kevin compartilhou o primeiro esboço do que viria a se tornar o famoso logotipo da marca.

3 – Ambiente de trabalho

No começo da empresa, Kevin e Mike trabalhavam em um escritório colaborativo em um píer em Embarcadero, São Francisco.

4 – Decolagem

No dia 6 de outubro de 2010, o Instagram foi oficialmente lançado ao público. No final do mesmo dia, chegou ao primeiro lugar na App Store da Apple. Já na primeira quinzena de dezembro, chegou a 1 milhão de pessoas. O fundador Kevin Systrom comemorou o feito no Instagram:

5 – A recompensa

“Você sabe quem fez o meu dia? Este cara. Primeira vez que vejo uma pessoa desconhecida usando o aplicativo em público”, postou Kevin.

6 – Endereço

Em novembro de 2010, o Instagram mudou-se para um pequeno escritório em South Park Street, no bairro de SOMA (South of Market) em São Francisco. Enquanto na entrada havia bastante luz, o espaço de trabalho não tinha janelas.

7 – Pequeno e desajeitado

Em março de 2012, mais de 25 milhões de pessoas já haviam baixado o Instagram. Com o time crescendo, o escritório mudou para o outro lado da rua em um espaço maior (desta vez com janelas). Mas não havia muito tempo para comprar móveis, então, durante algum tempo o almoço era no chão.

8 – Android

No início de Abril de 2012 o Instagram chegou ao sistema operacional Android, do Google.

9 – Juntando-se ao Facebook

Menos de uma semana depois do lançamento do Instagram para Android, em 9 de abril de 2012, o Instagram juntou-se ao Facebook. A foto foi tirada no dia do anúncio, durante a visita ao campus do Facebook. Cinco meses depois, o Instagram se mudou para lá. Neste ponto, oapp já passava de 50 milhões de usuários e o time tinha 16 pessoas.

10 – Novidades

Um time pequeno, ainda que em expansão, continuou a desenvolver novas ferramentas para o Instagram. Em maio de 2013, o Instagram lançou o Photos of You (ferramenta que permite marcar amigos nas fotos), seguido pelo lançamento de vídeos em junho (clique no título para ver) e o Direct em dezembro. Em 2014, foi a vez de lançar a ferramenta de vídeos Hyperlapse, que funciona como um app separado do Instagram. “Queremos manter o app principal muito simples e limpo”, disse Gabe Madway.