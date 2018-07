O Skype surgiu em 2003 e automaticamente se tornou líder em ligações de voz sobre IP na internet. Comprado pelo eBay, o grupo havia mudado para as mãos de um grupo de investidores há cerca de um ano e meio e, na última semana, foi vendido por US$ 8,5 bilhões para a Microsoft, que deve fundir o software com programas como o Windows Live Messenger e com equipamentos como o console Xbox.

Além disso, o mais popular dos serviços de VoIP deve ser parte importante da estratégia móvel da Microsoft, que deve salvar a versão premium do Skype para celulares com o sistema operacional Windows Phone, liberando versões mais espartana — e talvez pagas – para os rivais iOS e Android.

O Mashable preparou um infográfico resumindo a história do programa, da independência inicial à venda para uma megacorporação:

—-

—-

