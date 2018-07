Michael Jackson (ao lado, em “Homens de Preto 2″) apenas participou de filmes ruins e quanto melhor a produção em que atuava menor costumava ser sua participação. Mesmo assim, acredite, ele teve grande importância para a gênese do modelo de negócios dos grandes estúdios como ele perdura até hoje. Meio sem querer, em 1984, foi Jackson quem mostrou o enorme potencial do então nascente cinema em casa para os estúdios.

De qualquer forma, desde ao menos 1990, é da venda ou locação de filmes que vem a maior parte da renda – e também lucro dos estúdios. Nem sempre foi assim. Como abordamos na edição, em 1984 alguns produtores temiam que a novíssima tecnologia da época, o hoje finado vídeo-cassete, pudesse acabar com o seu negócio – até então – principal, o cinema. O caso chegou até a Suprema Corte Americana que acabou dando ganho de causa para a nova tecnologia.

Enquanto todo mundo brigava, Michael Jackson botou dinheiro do seu próprio bolso para fazer Thriller e o resto é história – ou quase. O que pouca gente sabe, ou lembra, é que Jackson lançou o clipe em uma versão para entretenimento doméstico que se tornou um verdadeiro fenômeno de vendas. As estimativas variam entre 9 e 14 milhões de unidades, mas o que começou a ficar claro ali é que era possível sim fazer dinheiro com a venda direto para o consumidor. Modelo esse que continua em pleno funcionamento até hoje.

Para se ter uma idéia, em 1985, o faturamento do entretenimento doméstico ainda perdia para o cinema. Já em 2003, esse faturamento era cinco vezes maior que o obtido nos cinemas.

