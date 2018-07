Um estudo divulgado nesta semana pelo NPD Group revelou que 52% dos internautas americanos conhecem o Twitter. O dado se refere ao primeiro trimestre de 2009. No quarto trimestre do ano passado só 22% sabiam da existência do site. Dado alguns dos últimos acontecimentos, não é difícil, acreditar que hoje esse número já seja bem maior. Mas o que tudo isso significa?

O estudo não traz essa resposta, é claro, mas revela que os usuários do site consomem mais música e estão mais dispostos a pagar por ela. Na verdade, os usuários do site compram 77% mais música digital do que aqueles que não são. Além disso, 12% dos usuários do Twitter compraram música nos últimos três meses, contra 8% dos internautas em geral. Para Russ Crupnick, analista do NPD Group, “os usuários do Twitter são mais valiosos para a indústria da música do que as demais pessoas”. Será mesmo? O que você acha?

Leia também:

10 maneiras de compartilhar música no Twitter

Música social – Cada vez mais compartilhada, a música do século 21 mudou nossos hábitos e a internet; mas a lei ainda não acompanhou essas mudanças