SÃO PAULO – A impressão 3D nunca foi tão longe. A NASA estuda usar peças feitas com essa técnica para seu próximo foguete rumo a Marte.

A agência espacial americana pretende criar partes metálicas usando um processo conhecido como derretimento a laser seletivo (SLM, de “selective laser melting”).

“A máquina é alimentada com metal em pó e usa um laser de alta energia para derretê-lo num formato especificado”, disse um engenheiro da NASA em um release do projeto citado pelo site CNet. “O laser coloca o pó derretido em camadas para gerar qualquer parte que quisermos do zero, criando desenhos complexos. O processo produz partes com geometrias complexas e propriedades mecânicas precisas a partir de um desenho tridimensional no computador”.

“Além disso, por não estarmos soldando as partes, elas são mais fortes estruturalmente e confiáveis. Isso cria um veículo mais seguro, como um todo”, continuou o engenheiro.

O lançamento da nova espaçonave está previsto para 2017. Mais para frente, a mesma nave pode ser usada para transportar humanos.

O vídeo abaixo mostra como funciona a máquina que será usada pela NASA, a M2 Cusing Machine.