A internet; como eles achavam que ela seria

Poucas coisas são mais divertidas do que checar previsões antigas do futuro e rir dos equívocos (ou se surpreender com os acertos). O vídeo a seguir simula, no fim dos anos 60, o que seria o uso caseiro da internet. Até que o chute não passou tão longe…

23/11/2009 | 20h45