Peter Cziborra/Reuters A internet pode propiciar um imenso poder de controle

No ginásio tive professores de português muito especiais e que prezavam pela defesa das formas castiças de expressão, evitando estrangeirismos.

Quase posso ver o velho mestre advertindo: “você pretende pensar sobre a internet? Então use ‘pensando na internet’. Pensando ‘a’ internet tem o sentido de colocar bandagens, pensos nela. Estaria a internet machucada, precisando de curativos?”. Não restam dúvidas de que a língua é dinâmica. Porém, também é importante preservar a riqueza cultural e da semântica. É claro que as mudanças como as atuais exigem expressões novas, mas isso não deveria ser dar por desconhecimento do que já existe.

Há riscos ainda maiores, como os descritos por Orwell no emblemático 1984. O “duplifalar”, por exemplo, visa a alterar propositadamente a semântica das palavras, partindo da premissa de que o controle da forma de expressão leva ao controle do próprio pensamento. Ao dar acesso a bilhões de indivíduos, a internet tornou-se uma potencial ferramenta de controle do presente e, a partir daí, da possibilidade de reescrita do passado. Afinal, a fluidez da semântica na internet muitas vezes leva à desconstrução factual, e versões ganham a mesma relevância do que os fatos descritos.

Isso não é, absolutamente, um alerta contra a expansão da rede, mas uma reflexão sobre o imenso poder de controle que ela pode propiciar. As levas de usuários entrantes se beneficiarão imensamente com o acesso à rede, mas serão também alvos preferenciais dos que buscam seu controle. Em 1984 Orwell descreve que os vocábulos podem ter sentidos opostos, se aplicados a aliados ou a inimigos. Os lemas paradoxais “guerra é paz”, “liberdade é escravidão”, “ignorância é força” ilustram esse malicioso uso de semântica dupla. Em Oceânia, o fictício país de 1984, o ministério da propaganda chamava-se Ministério da Verdade, enquanto que o da guerra era o Ministério da Paz.

A internet deve ser protegida e expandida para que chegue a todos. A luta por mantê-la independente, livre, descentralizada e não segmentada é igualmente importante. Da mesma forma devemos ficar atentos aos riscos de concentração de poder, de monitoramento e da manipulação de ideias. Sobretudo devemos ser parcimoniosos na credibilidade do que chega até nós. Se decidirmos “pensar a internet”, no sentido de nela aplicar curativos, poderíamos começar em não reformatar uma famosa frase de Osvald de Andrade, e evitar que ela se firme como pragmático lema: Na internet“a gente escreve o que ouve, nunca o que houve”.