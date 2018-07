Em dezembro do ano passado, ela foi personagem da seção Vida Digital aqui do Link. À época, ao ser questionada sobre o papel das gravadoras na era digital, em que novos artistas surgem a todo instante, ela disse: “É clichê, mas ‘o novo sempre vem’ e se você o ignora, ou simplesmente não se atualiza, pode correr um grande risco”. Em entrevista, por e-mail, Claudia critica duramente a pirataria física e a falta de controle na rede, uma “terra sem lei” nas suas palavras.

“A internet aproxima pessoas e não há nada melhor do que estar perto do público e saber o que ele quer escutar, o que tem tocado seu coração. O artista é parte integrante de um grupo gigantesco de pessoas e com a rede, esse laço fica bem estreito”, afirma.

“Todavia, o fato de ser uma “terra sem lei” permite a disseminação de produtos de péssima qualidade. Nem sempre um show é maravilhoso e, ainda assim, ele está sendo registrado sem nenhum profissionalismo, explorado da mesma forma e até comercializado, sem nenhum cuidado”, opina.

“Acho que essa troca é natural desses encontros virtuais. As pessoas compartilham sensações, conhecem outras e nisso se dá a troca. Sempre foi assim, então, é algo que já esperamos. Para mim, a falta de controle do que é compartilhado é que pode ser prejudicial a todo mundo. Assim como o som sem qualidade circula, coisas muito mais graves, como a pedofilia, por exemplo, torna-se cada vez mais forte”, afirma.

E continua: “As pessoas acham que quando compram um pirata estão economizando, seja porque os discos estão caros, ou porque elas consideram um CD algo descartável. Mas, o que não sabem é que elas contribuem com crime organizado, com o crescimento absurdo do número de desempregados e muitos outros problemas sócio-econômicos.”

“Todo mundo perde com a pirataria, claro! Comprar material indevido é um crime. Aliás, quem ganha é o profissional do crime, o mesmo que não permite que um cidadão abra o vidro do seu carro num semáforo”, conclui.

Esta entrevista é a quinta de uma série que o Link está publicando com alguns artistas e executivos das principais gravadoras sobre o presente e o futuro da música na era digital.

Leia mais:

*‘Estamos deslumbrados com o avanço tecnológico. Não questionamos mais nada’, diz Fred 04, do Mundo Livre S/A

*‘Download legal está com dias contados. Pessoas não pagam pelo que é ofertado de graça’, diz John Ulhoa do Pato Fu

*‘Vai ser ‘brega’ uma pessoa dizer que tem álbum pirata’, diz Henrique Portugal do Skank

* ‘Só quem ganha com a pirataria (física) são os pilantras’, diz Tiaguinho do Exaltasamba

Leia também (Link no papel):

*Lily Allen vs. Thomas Edison. O chilique da cantora inglesa contra o P2P não é novidade: música sempre olhou torto para o novo

*Entrevista Gerd Leonhard