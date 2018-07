Jamil Chade

Entrevista: Fadi Chehadé, presidente da Icann

FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

Quem vai governar o futuro da internet?

Organizações separadas que administram a internet aumentaram nos últimos anos. A Icann é uma delas. Elas não são perfeitas, mas estão evoluindo. A internet coloca muitas questões e não temos ainda caminhos para a solução. Portanto, temos duas opções: ou podemos passar os próximos dez anos debatendo se vamos criar uma nova Icann ou podemos separar a questão das soluções e sua implementação.

O que isso quer dizer?

Todos nós conhecemos os problemas. Mas precisamos reunir todos e começar a testar soluções. Pode ser que tenhamos soluções que sejam assumidas por diferentes organizações. O que precisamos garantir é que, quem assuma isso, tenha a capacidade de dar uma resposta. Em alguns anos, o que haverá será diferentes grupos, entre eles a Icann. Eles serão grupos pequenos e focados em temas específicos.

Mas o sr. não vê a necessidade de uma organização internacional que controle todos esses grupos especializados? Uma espécie de ONU?

Não. Isso vai fazer a internet perder sua velocidade. Isso não quer dizer que não precisamos de instituições para ajudar no trabalho. Mas não uma entidade que controle tudo. A forma de governar a internet deve refletir o que a internet é hoje: descentralizada. Não se pode controlar a internet de uma forma centralizada, de cima para baixo. Essa é a imagem que espero ver.

Tim Berners Lee, o criador da internet, deixou claro que a web está ameaçada. O sr. concorda com isso?

Está em perigo sim. A internet desafia hoje o modelo de governo que se criou no século 20. A internet hoje está desafiando a forma pela qual nós governamos tudo.

E por que a atual arquitetura internacional não funciona para lidar com a internet?

A internet é transnacional e veloz. Se você poluir o rio em Genebra, Marselha será afetada em três horas. Mas, se você poluir a internet no Cairo, antes de você piscar ela afetou Los Angeles. A velocidade da internet está desafiando a todos. As instituições da ONU não foram desenhadas para lidar com algo tão veloz quanto a internet.

Qual o risco se não houver um acordo?

Não podemos mais continuar assim. Se não houver um acordo, a internet vai se fragmentar. A fragmentação de políticas já está ocorrendo, com medidas adotadas em alguns países que não podem ser adotadas em outros. Mas o maior risco é o da fragmentação política. Exacerbados, governos podem simplesmente dizer: ao inferno com tudo isso, vou criar minha própria internet. Esse é o maior perigo.