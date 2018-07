Com um preview marcado para a CES, o Blio não é um e-reader físico, mas um software desenhado para se integrar em qualquer dispositivo. Desenvolvido pela K-NFB Reader, a companhia de reconhecimento de voz de Kurzweil, o programa tem como objetivo aumentar as possibilidades dos leitores eletrônicos, que hoje se limitam a reproduzir um fac-símile digital do livro físico. “Os e-readers hoje são muito primitivos”, alfinetou Kurzweil, em entrevista à Wired.

Screenshot do Blio

O aplicativo mostra fotos coloridas, gráficos interativos e testes dentro do e-book, tornando-o multimídia. Além disso, ele leva as experiências de leitura em voz alta feitas por Kurzweil desde os anos 70 para os e-readers. A empresa já tem parcerias com Nokia, para desenvolver uma versão compatível com celulares e smartphones, e com o Google, para fornecer o conteúdo do projeto Google Books. O download do programa compatível com PCs, iPod Touch e iPhone será gratuito e está programado para daqui um mês.

Abaixo, você vê uma entrevista com Kurzweil, feita pela CNET, em que ele explica e demonstra as capacidades do Blio:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/KIVPfj6ryME" width="445" height="350" wmode="transparent" /]

