No último dia do Encontros Estadão & Cultura, evento que desde quarta-feira vem levando os assuntos do caderno Link para a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, o assunto é a leitura na era digital. Antes restritos a iniciativas isoladas e presos à desconfortável tela do computador, os ebooks começaram a ganhar espaço após a comercialização de aparelhos como o pioneiro Sony Reader e o Kindle, da megastore virtual Amazon. No começo desse ano, com o lançamento do iPad e de uma loja própria de livros digitais (a iBook Store), a Apple deu novo fôlego ao mercado.

Apesar de ainda representarem uma fatia pequena dos lucros, os e-books já agitam editoras, escritores e todos ligados ao mercado de livros. Para o diretor de programação da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), Flávio Moura, “aos poucos essa discussão sobre leitura digital está se afastando de previsões catastróficas de que tudo vai acabar ou que o bom mesmo é o cheiro do papel” e começando a tocar nos pontos que realmente importam: modelo de negócios de editoras, linguagem e uma popularização maior da literatura.

Samuel Titan e Flávio Moura

Serão justamente esses os temas que ele, o diretor do Instituto Moreira Salles Samuel Titan e o editor do Link Alexandre Matias tratarão no fechamento do evento, que começa às 12h30 e pode ser acompanhado no Twitter pela hashtag #estadaonacultura. A entrada é gratuita.

Para o editor do Link Alexandre Matias, o debate fecha uma série bem sucedida. “O evento tem saído melhor do que a gente imaginava e muito devido à participação do público, o que justifica a própria existência do evento. E a repercussão não acontece apenas durante os debates, mas também na internet”, diz.