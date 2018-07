Fundador da Misfit Wearables, que virá ao Brasil, afirma que a qualidade dos vestíveis precisa melhorar

SÃO PAULO – Em 2010, o norte-americano Sonny Vu criou o primeiro hardware médico para iPhone: o iBGStar, dispositivo que acoplado ao celular faz a medição da glicose para diabéticos. Sua nova empresa, a Misfit Wearables, quer ir além e assumir a dianteira no desenvolvimento da tecnologia de vestir.

O Shine, primeiro produto da marca, é um botão de metal que pode ser usado como broche, relógio ou colar para medir a atividade física praticada por uma pessoa.

No próximo dia 14, Vu desembarca no Brasil para participar do Fórum Saúde Digital. Em entrevista ao Link, ele falou mais sobre as tendências do mercado de vestíveis.

Por que criou a Misfit?

A maioria dos vestíveis ainda não é realmente usável. As pessoas parecem muito nerds ou idiotas com eles. Decidimos entrar na área para criar coisas realmente usáveis. Esses produtos não podem mais ser de plástico e borracha, mas fabricados com materiais que as pessoas valorizam, como metal, cristal, lã, couro… Muitos vestíveis funcionam da seguinte forma: se você usar o produto, pode ter tal dado. Nossa ideia é criar produtos com tanto apelo que você vai querer usar mesmo que ele esteja sem bateria.

Você usaria o Google Glass?

Definitivamente não. Se as baterias acabassem, não usaria porque não ficaria bem.

Você já afirmou que os vestíveis não devem se preocupar com a moda. Por quê?

Porque o que funciona hoje deixa de fazer sucesso no futuro. O ideal é criar algo que possa se misturar à moda. Outro caminho é criar produtos invisíveis.

Como a tecnologia vestível vai afetar o mercado de saúde?

Os vestíveis vão promover entendimentos sobre o nosso corpo que não tínhamos antes. Na Misfit, buscamos os melhores dados para ajudar as pessoas a mudarem seus hábitos e serem mais ativas para ter menos problemas de saúde no futuro.

Há uma preocupação com a privacidade envolvendo os vestíveis. Como lida com isso?

O Google Glass realmente levanta preocupações porque é um produto mais geral. Ninguém sabe para onde os dados vão. Mas a maioria tem funcionalidades específicas. No caso do Shine, você transfere os dados para o seu telefone.

Qual o futuro dos vestíveis?

Esse mercado vai mudar a forma como cuidamos da nossa saúde e provocar uma ruptura em algumas indústrias. As pessoas querem coisas que possam vestir para não ter de carregar a tecnologia. Hoje, os vestíveis nos fazem parecer com robôs e ciborgues, mas em cinco ou dez anos a maioria vai vestir esses produtos.

Qual o futuro da Misfit?

O próximo produto, chamado Mars, será lançado em janeiro, terá mais sensores, mais informações e será invisível.

