É uma tarefa difícil eleger a coisa mais legal entre coisas legais. É difícil também traduzir o nome do Most Awesomest Thing Ever, site que, entre gritos de empolgação e um layout de 1997, convida o visitante a fazer justamente isso: escolher a mais fantástica entre duas coisas fantásticas para construir um ranking de coisas fantásticas. Quando eu tive que optar entre uma morsa e Barack Obama fiquei em dúvida, mas me acalmou ver o Top 10, com internet em primeiro e ninjas em 10º. Merecido.