Você já visitou o Geocities? E a primeira homepage do Yahoo? É possível navegar pela internet do passado através da Wayback Machine, a máquina do tempo do Internet Archive. O site armazena páginas do passado e permite a navegação por período – nem todas as páginas do mundo estão disponíveis em todas as datas, mas em dez minutos navegando pelo arquivo dá para se ter uma bela noção da web 1.0.

E agora a Wayback Machine está melhor e mais abrangente. O Internet Archive anunciou nesta semana que a máquina do tempo agora cobre o período que vai do final de 1996 até o dia 9 de dezembro de 2012. A quantidade de páginas arquivadas também aumentou: foi de 150 milhões para 240 milhões de URL.

No ano passado, por exemplo, o site dedicou uma força especial para arquivas conteúdo relacionado às eleições dos EUA.

Achados da Wayback Machine. O Link publicou em 2010 uma reportagem sobre os achados e os perdidos na internet. Eis o que encontramos na Wayback Machine:

Sob ataque: Essa foi a primeira página da CNN.com após os ataques terroristas do 11 de Setembro

Primórdios: A homepage do Yahoo em 1996 lembra como era difícil navegar no começo da web

Há 10 anos: Assim como os sites da época, o Estadão.com.br em 2000 era cheio de gifs animados

Antes do hype: Deste você com certeza tem lembranças: a homepage do Orkut em 2004