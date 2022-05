Dado Ruvic/Reuters Meta, dona do Facebook e Instagram, investe em novidades para correr atrás do aplicativo chinês TikTok

Na última semana, Adam Mosseri, CEO do Instagram, publicou um vídeo em sua conta no qual anunciava algumas mudanças importantes. Uma delas deixou explícita: fotos e vídeos ocuparão mais espaço na tela do celular. Chama isso de experiência imersiva. A outra mudança ficou implícita. O feed vai ser construído de outra forma, deixando menos um produto de todos que seguimos, e mais recomendações. Material produzido por gente que talvez sequer suspeitemos quem seja.

No fundo a razão é uma só. A Meta, holding que inclui Facebook e Instagram, está tentando recuperar o terreno perdido para o TikTok.

O TikTok tem três diferenças em relação às duas redes sociais da Meta. A primeira: ela se baseia em vídeos curtos. A segunda: os vídeos ocupam a tela inteira — nada distrai. E, por último, quem você segue conta pouco. O que você vê e revê conta muito. O TikTok apresenta para os usuários material produzido por gente de todo canto do mundo, gente da qual nunca se ouviu falar, se o algoritmo sugere que o vídeo tem o mesmo tipo de atrativo. E, sim, o algoritmo entende de nossa psicologia íntima.

Pois é: o Instagram, aquela rede voltada para fotografias, está virando um TikTok. Ou, ao menos, a Meta está trabalhando duro para isso.

O problema é que a virada não é trivial. Redes sociais, pode não parecer, dão trabalho para os criadores de conteúdo. E a Meta é um pesadelo para quem cria. Muda as regras do jogo a toda hora. Durante anos, cultivou-se um grupo de pessoas que se especializou em fazer o tipo de fotografia que atraía olhares no Insta. Era uma rede voltada para o relaxamento, para um entretenimento mais passivo.

Estas pessoas, algumas que conquistaram ao longo de anos centenas de milhares, até milhões de seguidores, de repente passaram a ter de produzir vídeos curtos. Agora terão de lidar com o fato de que o número de seguidores valerá de pouco, pois só o material realmente viral vai chegar aos olhos de quem está do outro lado da tela. E os usuários, que gostavam da rede tranquila, se verão, lentamente, numa frenética.

O jogo da internet é um no qual ter um bilhão de clientes é menos importante do que ser quem está crescendo mais naquele momento. Por isso uma companhia faz algo assim, sacrificando seus usuários mais fiéis e aqueles que estão habituados a criar.

E o tempo vai fechar para todos. Esta semana, por conta de resultados ruins do Snapchat, as ações de todas as redes sociais despencaram. O cenário econômico está se fechando no mundo pós-Ucrânia.