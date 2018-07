A Microsoft não quer ver a interface do Windows Phone 7 Series ser destroçada por modificações feitas pelos fabricantes de celular ou desenvolvedores de aplicativos.

Por isso, durante o Mix 10 a empresa está fazendo muitas sugestões aos criadores de aplicativos sobre quais práticas eles precisam seguir para garantir a boa experiência dos usuários.

Por exemplo, a Microsoft deu bastante enfoque sobre qual seria o tamanho ideal dos ícones e da distância entre eles para que fossem fáceis de usar em uma tela sensível ao toque (uma contradição, já que o Windows Mobile era cheio de ícones e menus pequenos) . Um dos palestrantes chegou a comentar que nem todas as pessoas gostam de celulares com tela de toque principalmente porque sempre acabam digitando uma letra ou botão errados.

Para a Microsoft, um botão precisa ter entre 9 mm e 7 mm, e o espaço mínimo entre dois ícones precisa se de 2 mm no Windows Phone (veja a imagem abaixo).

O tamanho da tela de qualquer Windows Phone terá dois padrões, de 480 x 800 pixels ou 320 x 480 pixels. Todo Windows Phone também terá três botões. Start, para ir à tela inicial do telefone. Back, para voltar à tela anterior. E Search, para acionar a ferramenta de busca. Além, claro, de controles de volume e botão para acionar a câmera nas laterais. E os celulares Windows Phone poderão ter teclados físicos de apenas dois tipos: slide ou na lateral. Nada de inventar Windows Phone no formato de concha ou flip, como acontece com o Android.

Grandes modificações na tela inicial, como a HTC faz em muitos de seus modelos com Windows Mobile 6.5, não serão permitidas de qualquer maneira, mas operadoras e fabricantes poderão adicionar ícones para seus serviços.

O estilo dos menus e ícones, que é chamado de Metro, será mantido em qualquer aplicativo lançado pela Microsoft, mas os desenvolvedores podem criar seus próprios modelos para os aplicativos. A Microsoft sugere, porém, que os desenvolvedores pensem bem antes de escolher se o aplicativo terá uma única tela ou se funcionará nos moldes dos ‘Hubs’. O exemplo mostrado era um aplicativo com previsão do tempo (em uma única tela) e outro para velejadores, que mostrava as condições das praias, do clima e do oceano no litoral (no estilo dos Hubs).

Recomendação para o tamanho dos ícones na tela

Detalhe

Tamanhos padrões das telas do Windows Phone 7

Interface “Metro” V.S. interface de um aplicativo

Formatos de teclado do Windows Phone 7

Sugestões dos comandos de gestos

Sugestão de como organizar os menus

Hubs V.S. aplicativos com apenas uma tela

Fotos: Filipe Serrano/AE