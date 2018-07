Wii U chegou há um ano no Brasil. FOTO: Reprodução Wii U chegou há um ano no Brasil. FOTO: Reprodução

ENTREVISTA | Bernardo Guzmán-Blanco, gerente geral da Nintendo na América Latina

SÃO PAULO – De um lado, mais de cem anos de história (e três décadas fazendo videogames), com personagens clássicos, jogos que marcaram gerações e um console inovador, o Wii U. Do outro, três anos seguidos de perdas operacionais, baixas vendas e perda do protagonismo no mercado de games. Essa era a situação da Nintendo no início de 2014.

De lá pra cá, entretanto, a empresa começa a tentar virar o jogo. “Nós tivemos bons lançamentos, como Mario Kart 8, Hyrule Warriors e Super Smash Bros.”, diz Bernardo Guzmán-Blanco, gerente geral da Nintendo na América Latina. Com os novos lançamentos – somados ao sucesso do portátil 3DS e a linha de bonecos amiibo, recém-implementada nos EUA – a casa do bigodudo encanador Mario espera voltar a ter lucro e conquistar o coração dos jogadores. “Queremos fazer as pessoas sorrirem”, diz o executivo em mais de uma vez durante a conversa.

Na entrevista a seguir, Guzmán-Blanco dá um panorama geral do que foi o último ano da Nintendo – incluindo o lançamento do Wii U no Brasil, em novembro de 2013 -, comenta sobre a rivalidade com Sony e Microsoft e as críticas que a empresa têm recebido. “Não olhamos para as outras plataformas, mas apenas para o que nossos fãs desejam”, diz.

Mario Kart 8 ajudou a empresa a turbinar as vendas do Wii U. FOTO: Reprodução Mario Kart 8 ajudou a empresa a turbinar as vendas do Wii U. FOTO: Reprodução

Qual é o balanço que a Nintendo faz do primeiro ano do Wii U no Brasil?

2014 foi um ano interessante para a Nintendo no cenário global: nós tivemos bons lançamentos como Mario Kart 8, Hyrule Warriors e Super Smash Bros. Queremos que os fãs tenham os melhores produtos na melhor plataforma, e acredito que conseguimos fazer isso em 2014, acrescentando novos jogos a um sistema que já tem o remake de Zelda, Windwaker, e o novo Pikmin 3. São todos jogos com ótimas notas no Metacritic. Foi um grande ano para o Wii U.

Qual é a importância do mercado brasileiro para a Nintendo?

Os fãs brasileiros são muito importantes para a Nintendo. É uma grande economia, cheia de fãs apaixonados, além de uma indústria sofisticada no País.

Os acionistas, o mercado e a crítica levantaram preocupações com as vendas do Wii U? Como a Nintendo lida com essa pressão?

Acredito que é preciso falar algumas coisas antes de falar das vendas do Wii U. A primeira é que a Nintendo se ocupa tanto do hardware quanto do software, e conforme você cria softwares, a venda do hardware vai ganhando tração. Nos últimos meses, nós conseguimos dobrar nossa venda de consoles, em comparação com 2013. Um dos motivos para isso é o lançamento de Mario Kart 8. Acredito que o mesmo fenômeno vai acontecer com Super Smash Bros. São os jogos que vão nos ajudar a vender consoles, e continuamos a trazer novidades nesse sentido para os nossos fãs.

Qual é a expectativa da Nintendo com os bonecos amiibo?

Os bonecos amiibo são uma nova categoria de mercado para nós. Queremos que os jogadores interajam com os personagens e jogos da Nintendo de um novo jeito. O conceito por trás do amiibo é que eles são bonecos baseados nos personagens da Nintendo, capazes de se conectar a jogos como Mario Kart 8, Super Smash Bros e Hyrule Warriors. E com certeza eles vão aparecer nos nossos próximos jogos. Infelizmente, ainda não temos previsão sobre a chegada do amiibo para o Brasil.

Os bonecos amiibo, vendidos a US$ 13 nos EUA. FOTO: Reprodução Os bonecos amiibo, vendidos a US$ 13 nos EUA. FOTO: Reprodução

A Nintendo tem apostado forte em jogos que o gamer já conhece, como Zelda, Mario Kart e Super Smash Bros. É a estratégia da empresa atrair o jogador para algo que ele já conhece e sabe que é divertido?

A Nintendo tem uma grande história, com ótimos jogos e personagens marcantes. Entretanto, apostar apenas nesse legado não funciona: você precisa lançar um novo jogo de Zelda ou de Super Mario propondo novas experiências ao jogador. Nesse sentido, tivemos grandes inovações esse ano, como os dois jogos de Super Smash Bros (para Wii U e para 3DS), que conseguem interagir entre si, as versões remasterizadas dos jogos de Pokémon, ou Mario Kart 8, que tem a interação com a gravidade. E nós teremos novos personagens ano que vem, como o Splatoon. A missão é sempre a mesma: queremos fazer as pessoas sorrirem com novas experiências.

Bernardo Guzmán-Blanco, gerente da Nintendo para América Latina. FOTO: Divulgação

O Wii U é criticado por não ter grandes jogos, como Call of Duty, FIFA, Assassin’s Creed… como a Nintendo lida com isso? Há um esforço da empresa de trazer os desenvolvedores para perto?

Acredito que temos um jogo para cada tipo de jogador. Se você gosta de jogos de plataforma, você tem Super Mario 3D World. Se você gosta de jogos de corrida, você tem Mario Kart 8. Se você gosta de luta, tem Super Smash Bros. Se você gosta de ação, temos Bayonetta 2.

Muitos analistas falam que os consoles portáteis não tem futuro, mas o Nintendo 3DS é um console muito bem vendido, com jogos que são “blockbusters”. Qual é o segredo de seu sucesso?

Não há segredo: nós controlamos o hardware e o software no 3DS, e quando você consegue essa combinação, é mais fácil ter sucesso. Só em 2014, vendemos quase 7 milhões de 3DS, e lançamos uma nova versão do videogame no Japão, maior e com mais detalhes. Além disso, é uma plataforma que tem um enorme catálogo. Há quem fale que nós devíamos começar a fazer jogos para celulares e tablets. Nós acreditamos que a melhor casa para os jogos da Nintendo são as plataformas da Nintendo.

A Nintendo vê o Xbox e o PlayStation como rivais?

Nós não olhamos para as outras plataformas, estamos olhando para o que os nossos fãs desejam e o que pode surpreendê-los.

O que você diria para convencer um jogador a comprar um Wii U nesse Natal?

O melhor argumento que nós temos são os nossos jogos. Não importa que tipo de jogador for você: haverá um bom game para você se divertir no Wii U. O Wii U é um videogame que vai fazer as pessoas sorrirem.