O Google lançou a nona versão do seu navegador Chrome. Entre as grandes novidades: a Chrome Web Store, agora aberta a todos os usuários dos Estados Unidos; o Chrome Instant, buscados instantâneo, semelhante ao Google Instant; e a possibilidade de lidar com tecnologias 3D apenas com o browser, sem a necessidade de um software, graças ao WebGL, tecnologia pertencente ao HTML 5.

Em dezembro do ano passado, durante o anúncio do Chrome OS, o Google mostrava ao mundo a loja de aplicativos a serem utilizadas pelos seus navegados, a Chrome Web Store. A loja estava funcionando em versão beta até ontem, quando o Google abriu para o mercado estadunidense. Pelo blog oficial, eles anunciaram ainda novos apps como o de

receitas da BBC e o de quadrinhos da Marvel Comics.

O BBC Good Food exibe receitas

O Marvel Comics disponibiliza seus quadrinhos uns pagos, outros de graça

Com o mesmo sistema instantâneo de buscas criado no ano passado para o principal produto da empresa, o buscador, agora o Google lança o Chrome Instant, que permite visualizar os sites enquanto se digita o endereço na omnibox (a barra superior do navegador). Para acionar o mecanismo, baixe ou atualize o novo Chrome aqui e vá em Options (no ícone de ferramenta à direita no alto) e vá em Options; em Search deixe Google e clique em “Enable Instant for faster searching and browsing Omnibox input may be logged”.

Com o WebGL no novo Chrome é possível que o usuário acesse conteúdos 3D e manipule ferramentas que demandem softwares específicos para esse tipo de tecnologia sem a necessidade deles. O Google criou um site com algumas demonstrações do que é possível fazer com a novidade (também disponível para Firefox 4, da Mozilla; e Safari, da Apple).

O WebGL Aquarium é uma demo que permite visualizar um aquário em 3D com até 1000 peixes sob diferentes perspectivas

Para baixar a nova versão do Chrome, vá ao site.