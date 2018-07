A busca de imagens do Google sofreu uma mudança radical nesta terça-feira, 20. Agora, a página de resultados não mostra mais nenhum texto, apenas imagens. Para saber de qual site e o tamanho da foto, basta colocar o mouse sobre a foto.

Além disso, não existem mais várias páginas: todos os resultados são acessíveis apenas rolando a página para baixo. Ao clicar em uma imagem, você é redirecionado para uma nova página que contém no primeiro plano a foto em que você clicou e ao fundo o site onde está localizada essa foto. Abaixo você pode ver na prática estas três situações.

Por enquanto, essa busca só está disponível na versão norte-americana do Google. Para acessá-la, entre no Google.com.br e clique, logo abaixo da caixa de buscas, no canto inferior direito, em Google.com in english.

Após cinco minutos de buscas no novo formato não resta mais nenhuma dúvida: ele é bem melhor. Esteticamente então nem se fala. Qualquer busca resulta em um mosaico muito interessante de fotos, desenhos, cores, tudo regido pela aleatoriedade e imprevisibilidade que uma busca no Google pode proporcionar.

O impacto visual dessa busca abre possibilidades artísticas, além de não ser mais necessário trocar de página, apenas rolar a barra. Isso faz com que a busca pela imagem desejada seja muito mais rápida, completa e divertida. O único contra é que não é mais possível saber logo de cara o tamanho e de quais sites são aquelas imagens: é necessário repousar o mouse em cima de cada foto para obter as informações.

Junto com a busca, o Google lançou um novo tipo de publicidade, o Image Search Ads. Agora, as empresas poderão colocar fotos como anúncios, que aparecerão conforme determinada busca.

O vídeo abaixo também mostra como ficou essa nova busca: