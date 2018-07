Com 1,7 bilhão de pageviews por mês, a CNN.com passará por uma reformulação radical a partir de segunda-feira (26).

A novidade foi anunciada durante uma conferência de imprensa em Nova York. O novo portal será divido em três: na esquerda, ficarão as últimas notícias; ao centro, textos mais antigos e uma seção de destaques; e, ao lado direito, haverá uma barra personalizável com previsão do tempo e resultados de esportes.

Um executivo da CNN disse que a empresa realizou ‘pesquisa biométrica’ no desenvolvimento do novo site. Esse estudo mostrou que, normalmente, poucas pessoas vão além da homepage – por isso, eles optaram por mostrar mais conteúdo na primeira página do portal.

O site também integrará mais o conteúdo da TV – 50% dos internautas costumam ler as reportagens e assistir aos vídeos. Além disso, foi firmada uma parceria com o TED, para que os vídeos da conferência global fiquem disponíveis no portal da CNN.

(via Readwriteweb)