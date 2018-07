A nova geração de Androids chegou. O Google lançou hoje a versão 2.3 do Android, batizada de Gingerbread — e o primeiro celular a vir com o novo sistema operacional será o esperado Nexus S, o sucessor do Nexus One.

O Nexus S foi desenvolvido em parceria com a Samsung, e tem o que o vice-presidente de engenharia do Google, Andy Rubin, chama de experiência “pura do Google”.

“Destravado, acesso sem filtros aos melhores serviços móveis do Google e acesso às últimas e melhores atualizações do Android.

O celular tem uma tela de 4 polegadas, processador de 1GHz, duas câmeras (uma frontal e outra traseira), 16 gigabytes (GB) de memória interna e a tecnologia NFC (near field communication), que permite usar o celular como cartão de crédito, e pode ser incorporada à vários objetos para transmitir informações.

Segundo o Google, além do suporte à tecnologia NFC, o Gingerbread tem refinamentos na interface, novo teclado, suporte a ligações por VoIP e melhorias na funcionalidade de cortar e colar. O kit de desenvolvimento (SDK) do Gingerbread já está disponível para desenvolvedores. O sistem também tem melhorias em multimídia, com suporte aos formatos VP8, WebM, AAC e AMR.

O Android foi lançado em novembro de 2008. Hoje o sistema operacional já equipa mais de 100 modelos diferentes de aparelhos.