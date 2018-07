Novidades no Twitter. Depois de atualizar seu mecanismo de busca para tornar mais fácil a procura por perfis relacionados aos mesmos assuntos, o Twitter lançou uma nova homepage. O novo visual já está sendo implementado e logo será visto por qualquer usuário que acesse o site.

—-

Saíram os trendings topics e os Top Tweets (lista de mensagens mais relevantes que foram postadas no site atualizada em tempo real) e entra um layout mais clean com um mapa múndi ao fundo e uma enorme barra de busca que divide a atenção com os campos a serem preenchidos por quem quer abrir uma conta no microblog. Na barra inferior da homepage estão os perfis mais importantes e populares da rede.

Baleias e robôs. Desde terça-feira, 5, o Twitter está instável. Ficou incessível para alguns e apresentou a versão antiga (de apenas uma coluna, sem visualização de links) para outros. Os trending topics também saíram do ar e ficaram sumidos por mais de 21 horas, mas foram reestabelecidos há pouco.

Segundo informações da Reuters, em março, o Twitter transferiu sua infraestrutura a uma nova sede, em local não identificado, para que o serviço pudesse ser mantido “constantemente à altura” das necessidades dos usuários, de acordo com a própria empresa.