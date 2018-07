O fundador do 4Chan, Christopher Poole, de 23 anos, acaba de apresentar seu novo projeto: Canv.as, site para compartilhar e brincar com imagens (e, no futuro, vídeos e áudio). m00t, como é conhecido, conseguiu financiadores para o projeto mesmo com a fama duvidosa do fórum que criou.

FOTO: DIVULGAÇÃO

—-

Entre os que investiram no Canv.as estão Ron Conway, um dos primeiros investidores do Google, Kenneth Lerer, fundador do The Huffington Post e Joshua Schachter, criador do Delicious.

O site ainda está em fase beta, fechada à convidados. Assim como o 4Chan, o Canv.as também terá o formato de fórum, com ferramentas para manipular as imagens, e permitirá o anonimato. Durante a apresenntação, m00t cutucou Mark Zuckerberg, afirmando que o Facebook depreciava o anonimato — para ele, o anonimato permite autenticidade.

No blog, os criadores do projeto listaram “as coisas que eles gostam”: remixes, games com final aberto, galerias do Flickr e montagens de todos os tipos. Por aí já dá para ter uma ideia do que está por vir.