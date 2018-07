Empresa apresentou novos jogos, incluindo para Google+ e celulares, e uma rede social própria

SÃO FRANCISCO – Em seu primeiro grande evento de lançamento, a produtora de games sociais Zynga apresentou nesta terça-feira, 11, em São Francisco novos títulos para redes sociais e aparelhos móveis, incluindo jogos em HTML5 que vão utilizar nova plataforma móvel do Facebook.

O CEO e fundador da Zynga, Mark Pincus, durante apresentação nesta terça. FOTO: FILIPE SERRANO/AE

O CEO e fundador da Zynga, Mark Pincus, aproveitou o evento para mostrar a nova sede da empresa, que tem mais de 2 mil funcionários, em um antigo centro comercial em São Francisco.

Pincus , de 45 anos, repetiu que o objetivo da Zynga é criar uma plataforma social em que as pessoas possam interagir entre elas por meio dos games, e evitou falar sobre as características viciantes dos games que fazem os jogadores gastarem para compara objetos virtuais.

“Trabalhamos bastante para balancear os games para que as pessoas tenham uma ótima experiência de jogo entre 5 e 15 minutos do dia”, disse. “Não queremos que os jogadores mudem sua rotina para jogar.”

O CEO anunciou também que a Zynga pretende ter uma espécie de rede social própria para que os usuários dos seus games possam interagir mais. Chamado de ‘Project Z’ a rede social vai conectar os usuários por meio da ferramenta Facebook Connect (que interliga outros sites ao perfil dos usuários no Facebook). Usuários interessados poderão criar uma conta a partir desta terça pelo site http://ztag.zynga.com para reservar o nome usado no perfil (batizado de zTags), mas a plataforma só deve entrar no ar “em breve”, segundo a Zynga.

“Será como um playground para games sociais”, disse o diretor de operações da Zynga, John Schappert, um executivo que deixou um a segunda posição mais alta na Electronic Arts para trabalhar na Zynga. “Os usuários vão poder começar a jogar no Facebook e continuar no Project Z.” A empresa não deu mais detalhes sobre o novo projeto ou quando ele estará disponível.

Novos títulos. Entre os games apresentados no evento, está a primeira sequência da empresa, o Mafia Wars 2, que agora vai permitir que os jogadores se juntem para realizar missões do jogo em grupo. Roubar um banco, assaltar um cassino ou lutar contra um chefão foram alguns dos exemplos citados do jogo, que também terá uma versão para o Google+, a rede social do Google.

Além do game, a Zynga mostrou ainda novos títulos como o Zynga Bingo, que vai se juntar ao Zynga Poker para criar uma linha de jogos chamada de Zynga Casino; o Hidden Chronicles, que inaugura uma nova categoria de jogo da empresa no qual o objetivo é encontrar objetos escondidos em diversos cenários; e o CastleVille, outro game ‘ville’ da Zynga que agora tem um cenário medieval. A empresa afirmou que é o primeiro jogo a ter uma trilha sonora única, criada com uma orquestra completa.

John Schappert reforçou o compromisso de criar games para todas as plataformas, como Facebook, Android, Apple, Google+ e a rede social chinesa Tencent. “As pessoas podem jogar em qualquer lugar do mundo”, disse.

A Zynga também apresentou novos jogos específicos para celulares e tablets, como uma versão de Mafia Wars chamada ShakeDown, e o game DreamZoo, que tem um zoológico como cenário.