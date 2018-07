Em mais uma apresentação cercada de mistério, Apple mostra hoje quais serão seus próximos passos

As edições anuais da conferência de desenvolvedores da Apple (WWDC, na sigla em inglês) seguem alguns padrões ano após ano. Os dias que antecedem o evento são um exercício de reflexão para todos que acompanham tecnologia. Sobre a trajetória e a missão da empresa, as possibilidades de lançamento, o mercado, as tendências da área.

Nos dias que o sucedem, é costumeiro achar uma frase marcante do lançamento da vez povoando o noticiário especializado. Até ano passado, a grande frase normalmente era de Steve Jobs. “Hoje vamos falar sobre software”, disse ele na última edição do evento, quando anunciou o serviço de armazenamento e sincronização online iCloud. “E esses são o iPhone 4 e o iOS 4”, falou em 2010, quando também foi lançado o Facetime, aplicativo de videochamadas. Em 2009, com ex-CEO de licença médica, Phil Schiller, vice-presidente de marketing da empresa, assumiu o palco e anunciou o iPhone 3GS, uma nova linha de Macs e o sistema operacional Snow Leopard.

A edição da WWDC deste ano não foge à regra e começa hoje, às 13h (horário de Brasília), no Moscone Center, em São Francisco. Com ela, termina o período de reflexão deste semestre (prepare-se, em outubro tem mais), que deixa algumas apostas interessantes para qual será a frase de efeito usada por Tim Cook, atual CEO da empresa que estará pela primeira vez sozinho no palco.

Especialistas divergem se o evento será só sobre software ou se trará novos produtos. A história do evento não ajuda a predizer algo. O que se espera é que a Apple aprimore ainda mais as ferramentas que já possui para satisfazer sua vontade de ser a central da vida digital de seus usuários (leia mais aqui).

Como?

Certamente mostrando mais detalhes da nova plataforma para Macs, o OS X Mountain Lion, anunciado em fevereiro. E talvez lançando novos modelos das linhas MacBook Pro e Air.

Rumores sobre o lançamento de um sistema próprio de mapas cresceram com o evento do Google, na semana passada, sobre o aprimoramento dos mapas aéreos 3D da empresa. Os mais ousados acreditam que a Apple vai aproveitar seu bom trânsito com o Facebook para unir a “ambição centralizadora” das duas empresas e lançar o iOS 6 totalmente integrado com a rede social.

Mas o palpite da vez é que Cook apresente um novo sistema operacional para a Apple TV, tornando o set-top box mais competitivo e alinhado com os demais dispositivos da família Apple. Possuir uma plataforma de desenvolvimento e rodar aplicativos poderiam fazer isso.

O que pode ser apresentado no evento desta segunda

O NÚMERO 6

A Apple pode anunciar uma nova versão de seu sistema operacional para aparelhos móveis. O iOS 6 traria integração nativa com o Facebook, Siri para iPad e algumas alterações de design. Os rumores são reforçados pela descrição de algumas sessões para desenvolvedores, que prometem ensinar “como desenvolver interfaces fluidas e realistas para tirar total proveito da tela Retina do novo iPad”.

MAC OS X MOUNTAIN LION

Uma nova versão do sistema operacional para Macs, muito parecida com o que roda em iPhones e iPads, foi lançada para desenvolvedores em fevereiro. Espera-se que o programa saia da fase beta e seja liderada para todos para todos os usuários em julho. É certo que a Apple dará mais detalhes sobre a integração entre o Mac OS e o iOS durante o evento desta segunda-feira (leia mais na página 2).

UM SISTEMA PARA A TV

A aposta da vez é que a Apple TV ganhará um novo sistema operacional e uma plataforma de desenvolvimento. Especula-se que grande parte da WWDC seja dedicada a ensinar (e a convencer) desenvolvedores a criarem serviços para o set-top box como já fazem para Macs, iPhones e iPads. Segundo o site BGR, o sistema será o mesmo que roda atualmente na HDTV da empresa.

NEM CELULAR, NEM COMPUTADOR

Há rumores sobre iPhone 5 e novos computadores das linhas Pro e Air, mas as chances de novos aparelhos serem lançados nesta segunda-feira são pequenas. Se a Apple surpreender a todos e lançar um novo modelo de seu smartphone, apenas oito meses após o último anúncio, o iPhone 5 pode ter tela maior que a do 4S, câmera frontal HD, 1 gigabyte de RAM e novo processador.

