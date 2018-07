SÃO PAULO – A palavra mais popular do mundo neste ano de 2014 não foi um palavra. O observatório Global Language Monitor (GLM) apurou que a palavra mais usada por falantes de língua inglesa foi um emoji, especificamente o de corações.

A própria palavra emoji, de origem japonesa, apesar de ter aparecido durante a década de 90, foi incorporada ao dicionário Oxford apenas em dezembro do ano passado. Amplamente utilizada em ambientes digitais, emojis são pequenas imagens utilizadas como complemento ou substituto de texto.

Os corações foram utilizados “bilhões” de vezes ao redor do mundo, diz o GLM. Foi a primeira que um símbolo entrou no ranking da instituição.

O ranking de palavras populares, segundo o GLM, segue com “hashtag” (outro termo vastamente popular pela internet) em segundo lugar, e “vape”, eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford (que no ano passado escolheu “selfie”), que se refere ao ato de inalar e exalar o vapor de um cigarro eletrônico, em terceiro.

Aparecem ainda na lista os termos “photo bomb” – referência ao ato de aparecer em fotos alheias – e “clickbait” – links usados para chamar a atenção de usuários na web.

O GLM faz uma análise em mídias sociais, blogs, além de publicações digitais e impressas para elaborar seu ranking, que só passa a considerar uma palavra depois de ela aparecer ao menos 25 mil vezes em suas pesquisas.