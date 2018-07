A Sony finalmente anunciou que lançará o tão falado PlayStation Phone, um smartphone Android especialmente desenvolvido para rodar games. No intervalo da final do futebol americano, o Super Bowl, a companhia veiculou o primeiro comercial do celular que batizou como Xperia Play, confirmando que ele será lançado no Mobile World Congress, que acontece em Barcelona entre os dias 14 e 17 de fevereiro.

Em janeiro, a Bloomberg já havia publicado uma reportagem — citando fontes anônimas — que bancava a existência do aparelho, ainda apenas um vago rumor. Logo depois, vários outros blogs de tecnologia publicaram fotos, vídeos e testes do celular. Ele rodará Android 2.3 — ou Gingerbread — e virá com um controle acoplado, em vez do teclado. A câmera será de 5 megapixels, e o equipamento terá RAM de 512 MB e aceitará cartão microSD.

A primeira propaganda do Xperia Play tem um galpão escuro como cenário e simula um falso “secretismo em cima do anúncio do telefone. Em cima de uma mesa, o robôzinho que simboliza o Android passa por uma operação delicada — o implante cirúrgico de dedões nas duas mãos, para assim ficar “pronto para jogar”: