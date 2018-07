“Nós viramos o jogo com Mark Zuckerberg”. É assim que o site Gawker começa a reportagem que invade a intimidade de quem foi aclamado como o vilão da privacidade nos últimos meses. O criador e CEO do Facebook foi acompanhado durante um fim de semana inteiro por um paparazzi e as fotos foram publicadas no melhor estilo celebridade.

O mês de maio foi marcado por diversas reclamações sobre a privacidade dos usuários dentro do Facebook e a falta de segurança dos dados colocados na rede social, que eram compartilhados com sites parceiros e desenvolvedores de aplicativos sem a autorização expressa dos usuários.

Questionado sobre a forma como a rede social que criou lidava com as informações dos então 400 milhões de usuários – hoje, já são mais de meio bilhão –, Zuckerberg afirmou que o próprio conceito de privacidade estava mudando. “O padrão, agora, é o social”, afirmou o CEO na época. Zuckerberg tem a convicção de que as pessoas estão cada vez abertas a compartilhar cada vez mais informações sobre si mesmas em redes sociais.

As reclamações vinham exatamente do fato de ele impor sua forma de entender a privacidade a todos os usuários da maior rede social do mundo. Zuckerberg retrocedeu de sua postura inicial de negação do problema e deu aos usuários mais controle de seus dados e formas de saberem por quem e com que finalidade seus dados estão sendo usados.

Muita gente não se convenceu e o Gawker resolveu dar o troco. O site deu a Zuckerberg uma dose de paparazzi. O fotógrafo Nick Stern acompanhou CEO do Facebook pelo Vale do Silício durante dois dias. O seguiu pelas ruas de Palo Alto, o viu ir a um evento da Universidade de Stanford, tirou fotos dele saindo de um bar com sua namorada e alguns amigos, o flagrou a caminho do curso de chinês. Até uma linha do tempo de sua vida foi montada.

Pelas fotos, percebe-se que a vida do milionário de 26 anos é comum. Mesmo tendo uma fortuna estimada em US$ 4 bilhões, seu final de semana não pareceu demandar muito dinheiro e ele mesmo não parece ser o 212º homem mais rico do mundo – sua casa é modesta, fica perto da sede do Facebook e do campus da Univerdidade de Stanford, e suas roupas não se destacam por ser de grife.