Rupert Murdoch, dono da News Corp, que possui um império midiático que inclui a editora HarperCollins, casa de escritores como Michael Crichton e Janet Evanovich, deixou claro na terça-feira, 2, o seu descontentamento com os preços baixos que a Amazon está cobrando pelos e-books.

Murdoch: ele acha que dez dólares são pouco por seus livros Foto: Reuters

A fim de aumentar os preços, Murdoch quer renegociar o contrato atual com a Amazon, e disse que o maior varejista do mundo, está “pronta para sentar com a gente novamente” para falar sobre novos termos no acordo da venda de livros.

“Nós não gostamos do modelo da Amazon de vender tudo por US$ 9,99”, disse Murdoch ao ser perguntado sobre os e-books durante uma conferência na terça-feira.

“Eles têm que nos pagar o preço por atacado de US$ 14 ou o quanto cobrarmos”, afirmou. “Mas realmente acho que desvaloriza os livros e fere todos os vendedores de livros de papel”.

A Amazon não retornou o pedido da reportagem da Reuters de fazer comentários sobre as declarações de Murdoch.

Se a HarperCollins de Murdoch conseguir elaborar um novo acordo, seria um golpe importante, e talvez definitivo, nos atuais preços da Amazon. Poucos dias atrás, o maior varejista do mundo se curvou à pressão de outra grande editora, Macmillan, que desejava aumentar de $ 12,99 a R $ 14,99 o preço de seus livros.

O preço dos e-books tem sido fundamental para o crescimento do Kindle, desde seu lançamento em 2007, uma vez que por serem baratos, ajudam os consumidores a justificar o alto custo do aparelho. No entanto, as editoras dizem que os baixos preços irão acabar com as vendas de exemplares de papel, que têm preços mais elevados.

A entrada da Apple como concorrente – a empresa irá em breve lançar o tablet iPad – só colocou mais holofotes sobre a questão dos preços dos e-books. Os editores estão mais ansiosos do que nunca, para proteger suas margens de lucro, e agora tem alguma influência na negociação com a Amazon.

Murdoch se mostra mais simpático ao modelo de negócios da empresa de Steve Jobs. “O acordo que estamos fazendo com a Apple, nos permite uma possibilidade ligeiramente maior de variar os preços para cima”, disse o magnata da mídia.