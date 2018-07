Hoje o Google é líder nas buscas feitas por celular, mas o formato móvel tem incentivado novos tipos de buscadores

Quando a Comissão Federal de Comércio dos EUA decidiu encerrar sua investigação sobre o Google, acusado de favorecer seus produtos nas buscas, estava implícito um fator importante, embora pouco mencionado: a revolução da telefonia móvel.

O Google defendeu – e a comissão concordou – que, com a rapidez da mudança na tecnologia, é impossível colocar restrições sem bloquear futuras inovações. À medida que as pessoas trocam os computadores pelos celulares, os modelos de negócio se modificam completamente e novas empresas florescem. “No mercado de celulares, novos concorrentes aparecem no prazo de alguns dias”, disse Herbert Hovenkamp, professor de direito antitruste na Universidade de Iowa, que foi assessor do Google.

Quando a comissão começou a investigação, o iPhone não tinha a busca de voz Siri, a Apple não tinha seu serviço de mapas e o aplicativo do site de recomendações Yelp não tinha anúncios. Quando a investigação acabou, o Google tinha novos concorrentes de todos os lados.

O domínio do Google é ainda maior nos telefones móveis do que nos computadores. Ele detém 96% do mercado mundial de busca por celular, segundo a consultoria StatCounter. Mas, dizem os analistas, como as pessoas mudam seus hábitos no celular – deixando de lado o Google para ir diretamente aos aplicativos – este predomínio poderá desaparecer.

“É importante reconhecer que muitos aplicativos funcionam como buscadores”, disse Rebecca Lieb, analista do Altimeter Group. “É impossível afirmar que alguém domina um setor da telefonia móvel com toda segurança.”

Concorrência. Nos celulares ou nos tablets, por exemplo, as pessoas preferem aplicativos como Flixster para filmes ou Kayak para pesquisar preços de passagens aéreas.

A Apple opta pela busca em celulares com o Siri no iPhone, que responde a perguntas sobre previsão do tempo ou sobre restaurantes próximos. Com seu novo serviço de mapas, a Apple também ingressou na área de busca local.

A Blekko, uma startup de busca, lançou há duas semanas um aplicativo chamado Izik para aparelhos Apple e Android. O que ela pretende é facilitar a busca nos tablets, mostrando imagens em vez de apenas links, e melhorar o controle, com apenas um dedo, para procurar entre muitas páginas de resultados.

Nos aparelhos móveis, diz Rich Skrenta, diretor executivo da Blekko,” a experiência do usuário é tão diferente que nós achamos que abre um mundo novo”.

Favorecimento. Um dos principais alvos da investigação contra o Google foi a prática de colher informações da internet e exibi-las na busca, para que as pessoas não precisem clicar nos links. Por exemplo, se você busca a previsão do tempo, o Google dá a resposta antes dos resultados.

Para Amit Singhal, vice-presidente sênior de buscas do Google, as respostas rápidas são até mais importantes nos aparelhos móveis, em que as pessoas não têm espaço ou paciência. No Android, o Google Now oferece informações diretas como a temperatura local, voos ou restaurantes próximos sem necessidade de fazer uma busca.

Outras empresas também investem na facilidade. É mais rápido reservar uma mesa com o aplicativo OpenTable do que pelo navegador do celuar. Mais rápido ainda é pedir ao Siri da Apple que reserve uma mesa para você. “Você precisa apenas superar todos os outros em matéria de inovação”, disse Singhal. “É a única maneira de ganhar”. / TRADUÇÃO DE ANA CAPOVILLA