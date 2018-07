OccupyWallStreet questiona o ‘1% que controla o destino de 99% da população’

Zuccotti Park. É como se aquele naco de terra fosse uma filial da Praça Tahrir, no Egito, ou na Plaza de Cataluña, na Espanha. FOTO: ALEXANDRE MATIAS/AE. Clique na imagem para ampliá-la.

“Mic check!”, alguém gritou. “Mic check!”, vários responderam. A frase, em inglês, é usada para testar o funcionamento de microfones, mas não há nenhum microfone à vista. Depois do primeiro chamado – ou seja, depois de “testado” o “microfone” –, o mesmo manifestante que puxou o anúncio começa a avisar aos restantes. Pausa a cada frase para que ela mesma seja repetida por todos. Assim, um aviso que poderia ser gritado ou anunciado por um sistema de som ou megafone, ganha uma amplificação natural, repetida em uníssono por todos os presentes.

“Fazemos isso pois não temos sistema de som e é um jeito eficaz de passar a mensagem que queremos”, me explica a manifestante Leia (leia a entrevista aqui), que senta-se atrás de uma mesa sinalizada como “balcão de informações”, entre guarda-chuvas, colchões, edredons e cartazes feitos de papelão.

O “mic check” não é uma invenção dos manifestantes nova-iorquinos que ocupam a praça Zuccotti Park. Já foi utilizado nas manifestações populares da chamada Primavera Árabe no início do ano e na Revolução Espanhola no último mês de maio – e até mesmo nas marchas que aconteceram em São Paulo no primeiro semestre. Mas soa irônico ao ser puxado numa praça em pleno coração financeiro da ilha de Manhattan, em Nova York, onde, desde o dia 17 do mês passado, milhares de manifestantes estão acampados contra, como eles dizem, o “1% que controla o destino dos 99% restantes da população”.

Estive na praça na terça-feira, e o clima de acampamento hippie misturado a de centro acadêmico de humanas destoa completamente dos prédios austeros ao redor. É como se os manifestantes do movimento OccupyWallStreet transformassem aquele naco de terra de 3 mil metros quadrados, normalmente habitados por executivos engravatados, em uma filial da Praça Tahrir, no Cairo, ou na Plaza de Cataluña, em Barcelona, palco das manifestações no Egito e na Espanha.

São hippies, punks, estudantes, veteranos de guerra, hipsters, grafiteiros, sindicalistas e simpatizantes que não arredam o pé da praça, sempre sob olhares atentos da polícia e dos turistas, que já elegeram o lugar como o mais novo ponto turístico de Nova York. Vista à distância, a fauna humana parece uma concentração antes de um show de rock, mas basta passear entre eles para perceber que há muito além dos cabelos compridos e coloridos, tatuagens, piercings e palavras de ordem.

Existe uma organização – naturalmente descentralizada – que avisa aos interessados quais são os direitos de cada um deles. “A polícia tem o direito de mentir para você”, anuncia um panfleto, que ajudava a entender como os mais de 700 manifestantes foram presos no sábado anterior, quando o grupo foi protestar na ponte do Brooklyn.

Os manifestantes também têm um cronograma de atividades e passeatas que se repetem por várias vezes durante o dia, sempre ao redor da praça. Há um centro de mídia criado no meio da área, com computadores online para postar vídeos e fotos e até fazer transmissões ao vivo de acontecimentos específicos. O grupo conta até mesmo com uma biblioteca pública, composta por livros doados, e um jornal impresso, batizado com o singelo nome de Occupy Wall Street Journal.

Organizados pela internet e usando a rede para disseminar sua mensagem, eles são mais uma etapa do efeito dominó de manifestações populares que derrubaram ditadores nos países árabes e chacoalharam grandes cidades da Europa.

O movimento é criticado por não ter exigências definidas nem propor alternativas, mas essa indignação generalizada foi o que fez a revista inglesa Economist, chamar os manifestantes espanhóis de “o grupo de protestos mais sério do mundo”, no primeiro semestre. Essa seriedade é clara em cada um dos presentes, mesmo que haja brincadeiras e trocadilhos engraçadinhos nos cartazes. E na convicção de que, aconteça o que acontecer, eles só sairão dali quando tiverem suas exigências atendidas.

Obama aprova o movimento

“Acho que as pessoas estão frustradas e os manifestantes estão dando voz a uma frustração mais ampla a respeito de como nosso sistema financeiro funciona”, disse o presidente dos EUA em uma entrevista coletiva na quinta-feira, 6.

