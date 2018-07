Perto de alcançar 1 bilhão de usuários, o Facebook agora tem bilhões de dólares a mais para aprimorar o serviço

SÃO PAULO – Enquanto o primeiro bilhão de usuários não chega, o Facebook foi conseguir na bolsa de valores Nasdaq uma marca bilionária mais importante: a rede social fechou seu primeiro dia como empresa de capital aberto valendo mais de US$ 104,6 bilhões.

A valorização é fruto da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que a companhia de Mark Zuckerberg realizou na última quinta-feira. Naquele dia, depois do fechamento do mercado, o Facebook e os bancos que o ajudaram na operação definiram que as ações valiam US$ 38 cada uma e que colocariam à venda 421.233.615 delas.

Mas a ansiedade financeira ficou para o dia seguinte, quando qualquer pessoa, empresa ou investidor poderia comprar um pedacinho da rede social via Nasdaq, bolsa que negocia papéis de empresas de tecnologia. Zuckerberg – que até o fim daquele dia estaria US$ 10,3 bilhões mais rico – abriu o pregão remotamente, da sede do Facebook na Califórnia. Durante a semana, analistas financeiros afirmaram que o valor inicial de US$ 38 deveria aumentar até 50% no primeiro dia. Mas isso não foi nem de longe o que aconteceu.

As ações da rede social que conta com mais de 900 milhões de usuários ativos fecharam seu primeiro dia com um singelo aumento de 0,61%, valendo US$ 38,23. Pouco, se comparado com a valorização de 18% que os papéis do Google conseguiram em 2004 e a de 109% do LinkedIn em maio do ano passado.

Mas é do Facebook que estamos falando, e Facebook sempre vem com grandiosos números. Foi a 11ª empresa de internet a abrir seu capital este ano e já vale mais do que as outras dez juntas – o LinkedIn, segundo colocado, é avaliado em US$ 10,3 bilhões.

Ao arrecadar US$ 16 bilhões, o IPO do Facebook tornou-se o maior já feito por uma empresa de tecnologia. E o volume de ações também bateu recorde: foram 485 milhões vendidos no dia – cem milhões só nos cinco primeiros minutos –, superando a GM e seus 458 milhões de papéis negociados num dia, em 2010.

“A escala (desse IPO) é algo monstruoso. Nada parecido já aconteceu antes e nunca vai acontecer de novo. Você simplesmente não pode comparar”, disse Francis Gaskins, pesquisador do IPODesktop à Bloomberg.

E o que muda para você? Mais dinheiro rolando dentro da empresa pode significar mais investimentos em inovação e segurança. Mas há quem diga, como o colunista do Gizmodo Mat Honan, que o Facebook vai aumentar o foco em ações de publicidade e a insistência para você ver e clicar e interagir com anúncios, afinal, eles são a principal fonte de renda da rede social e a promessa de que ela será um negócio cada vez mais rentável.

