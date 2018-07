Grupo já comprou domínio para a futura rede social. Decisão foi tomada após terem sido expulsos do Google+

O grupo de hacktivistas Anonymous planeja criar a sua própria rede social, ainda em construção mas já hospedada no endereço AnonNews.com. A decisão foi tomada depois que a organização teve o seu perfil no Google+ (Your Anon News) deletado por violação das regras da ferramenta. Também foram excluídos o perfil do Google e o Gmail do coletivo de hackers.

No seu Tumblr, o Anonymous explicou a necessidade da construção do site para os fins do grupo: “Como vocês sabem, fomos banidos do Google+ por causa do conteúdo que postamos. O que não sabíamos era que essa era apenas uma das muitas contas do Anonymous que seriam silenciadas. Todos já ouvimos histórias de hacktivistas banidos do Facebook, Twitter, YouTube e de governos bloqueando esses sites para os seus cidadãos”, descreve a página, que anuncia que “esses dias chegaram ao fim, pois começamos a construir a nossa própria rede social, que não aceitará ser fechada, censurada ou oprimida”

Por enquanto, o AnonPlus.com conta apenas com uma mensagem anunciando as intenções do grupo e com link para o fórum de desenvolvedores do projeto, que segundo as informações da página pretende atingir “todas as pessoas, não só anonymous”.